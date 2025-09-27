【第13回 京都フードマイスター検定】11月1日より開催。 今年からAIを活用した「記述方式」を導入し、理解力・提案力も試す内容へ進化。
一般社団法人フードマイスター協会
「京都フードマイスター検定」は、一般社団法人フードマイスター協会(所在地：京都市下京区)などが立ち上げた、野菜、魚介、果実、きのこ、肉など、京都府産の食材を体系的に学ぶことができる検定試験です。
旬、産地、栽培、歴史、成分などを問います
後援：京都市教育委員会、京都新聞、KBS京都
お申し込みは2025/11/2５まで受付いたします
合格者には年内に認定証を発送いたします
公式ホームページよりお申し込みください。
京都フードマイスター協会
■ 京都フードマイスター検定とは
「京都フードマイスター検定」は、一般社団法人フードマイスター協会(所在地：京都市下京区)などが立ち上げた、野菜、魚介、果実、きのこ、肉など、京都府産の食材を体系的に学ぶことができる検定試験です。
過去10年間の合格率は61%、飲食業界、観光分野の方にも受験いただき活用されています。
■ 今年から新たに「記述方式」を導入
これまでの四択式に加え、今年からはAIを活用した「記述方式」を一部導入します。
○自分の言葉で説明する力
○食材を広く理解する力
○新しい提案を生み出す力
を測ることで、より実践的で深い学びを提供します。
旬、産地、栽培、歴史、成分などを問います
■ 受験概要
名称：第13回 京都フードマイスター検定
試験実施：2025年11月1日（土）～11月30日（日）
試験形式：オンライン
主催：京都フードマイスター協会
後援：京都市教育委員会、京都新聞、KBS京都
試験期間中はいつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンから受験可能。
お申し込みは2025/11/2５まで受付いたします
合格者には年内に認定証を発送いたします
■ 受験申込
公式ホームページよりお申し込みください。
https://food-kyoto.com/
【想定ハッシュタグ（SNS拡散用）】
#京都フードマイスター検定 #京都府産の食材 #資格試験 #京都グルメ #食の検定
【お問い合わせ先】
京都フードマイスター協会
075-744-6839