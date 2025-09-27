【第13回 京都フードマイスター検定】11月1日より開催。 今年からAIを活用した「記述方式」を導入し、理解力・提案力も試す内容へ進化。

■ 京都フードマイスター検定とは

一般社団法人フードマイスター協会

「京都フードマイスター検定」は、一般社団法人フードマイスター協会(所在地：京都市下京区)などが立ち上げた、野菜、魚介、果実、きのこ、肉など、京都府産の食材を体系的に学ぶことができる検定試験です。

過去10年間の合格率は61%、飲食業界、観光分野の方にも受験いただき活用されています。

■ 今年から新たに「記述方式」を導入

これまでの四択式に加え、今年からはAIを活用した「記述方式」を一部導入します。

○自分の言葉で説明する力

○食材を広く理解する力

○新しい提案を生み出す力

を測ることで、より実践的で深い学びを提供します。

■ 受験概要

旬、産地、栽培、歴史、成分などを問います

名称：第13回 京都フードマイスター検定

試験実施：2025年11月1日（土）～11月30日（日）

試験形式：オンライン

主催：京都フードマイスター協会

後援：京都市教育委員会、京都新聞、KBS京都



試験期間中はいつでもどこでもスマホ、タブレット、パソコンから受験可能。

お申し込みは2025/11/2５まで受付いたします合格者には年内に認定証を発送いたします

■ 受験申込

公式ホームページよりお申し込みください。

https://food-kyoto.com/

【お問い合わせ先】

京都フードマイスター協会

075-744-6839