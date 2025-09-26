電通デジタル、dentsu health Japanと電通サイエンスジャムを吸収合併し、メディカルおよびデータサイエンス領域の新事業創出を加速

株式会社電通デジタル

株式会社電通デジタル（本社：東京都港区 代表取締役社長執行役員：瀧本 恒 以下、電通デジタル）は、国内電通グループにおいて唯一メディカル・ヘルスケア領域の専門性を有するエージェンシーである株式会社dentsu health Japan（本社：東京都港区 代表取締役 社長執行役員：水田 聖司 以下、dentsu health Japan）、およびサイエンス領域における研究成果のビジネス化を推進する株式会社電通サイエンスジャム（本社：東京都港区 代表取締役社長：塚原 牧人 以下、電通サイエンスジャム）を2026年1月1日付で吸収合併し、メディカルおよびデータサイエンス領域における新事業創出を加速します。

国内最大規模の総合デジタルファームである電通デジタルは、企業の持続的成長に必要となるDX、事業変革、顧客体験デザイン、メディアコミュニケーション、コマース、グローバル展開など多岐にわたる経営課題に対し、生活者に寄り添うクリエイティビティとAIをはじめとするテクノロジーを駆使した高度な専門性を統合的に掛け合わせることで、多くの企業の成長に貢献し続けてきました。

このたび、さらなる専門力の強化とサービスの高度化による新たな価値提供を加速するため、3社それぞれが持つ専門性の融合によるシナジーの創出を目指し、本合併を決定しました。電通デジタルが有する広告、CX、データ、システムなどの幅広いサービスとAI領域のケイパビリティに、dentsu health Japanと電通サイエンスジャムの専門性を融合することで、クライアントの事業成長に伴走・貢献していきます。

dentsu health Japanは、メディカル領域で高い専門知見および厳格な法令対応力を持ち、メディカルライティングやクリエイティブ制作、イベント企画など幅広いラインアップのサービス提供において高い実績を有しています。本合併により、メディカル領域のコンテンツ制作自動化や患者、医師、製薬企業におけるそれぞれの立場に応じたサポートAIなどを実現する「最先端バーティカル（業界特化型）ソリューション」の開発を推進するべく、社内専門組織として「dentsu health室（仮称）」を新設します。また、電通デジタルが電通グループ各社との連携をリードすることで、メディカル・ヘルスケア領域に特化した統合ソリューションを提供する「dentsu health」ブランドを強化し、日本およびグローバルにおいてマーケティング、コンサルティング、テクノロジーを統合したサービスをワンストップで提供します。

電通サイエンスジャムは、データサイエンススキルや生体情報の取得・解析に関する専門知見や技術力を有しています。本合併を機に、国内電通グループ内におけるデータサイエンス人財を集約し、データ活用によるマーケティングの高度化や、1stパーティデータに加えて外部データや3rdパーティデータなど幅広いデータも取り入れた生成AIの利活用を加速します。これにより、データサイエンススキルを軸にした新規事業の創出、生体データ活用による精度の高いマーケティングシミュレーションAIモデルの検証・開発などのケイパビリティを強化していきます。

今後も電通デジタルは、新たな事業創出および持続可能な成長を実現し、クライアントのビジネス拡大と社会の発展に貢献してまいります。

■本合併の日程

合併効力発生日（予定）：2026年1月1日

■本合併の方式

電通デジタルを存続会社とし、dentsu health Japanおよび電通サイエンスジャムを吸収合併する方式で行います。合併後の社名・代表者の変更などはありません。

■本合併当事会社の概要

社 名：株式会社電通デジタル（存続会社）

本社所在地：東京都港区東新橋1-8-1

代 表 者：代表取締役社長執行役員 瀧本 恒

設立年月日：2016年7月1日

資 本 金：4億4250万円

社 名：株式会社dentsu health Japan

本社所在地：東京都港区東新橋1-8-1

代 表 者：代表取締役 社長執行役員 水田 聖司

設立年月日：2011年3月4日

資 本 金：1億円

社 名：株式会社電通サイエンスジャム

本社所在地：東京都港区赤坂4-2-28 TRES 赤坂 102

代 表 者：代表取締役社長 塚原 牧人

設立年月日：2013年8月1日

資 本 金：9000万円

＜電通デジタルについて＞https://www.dentsudigital.co.jp/

電通デジタルは、国内最大規模の総合デジタルファームです。「人の心を動かし、価値を創造し、世界のあり方を変える。」をパーパスに、生活者に寄り添うクリエイティビティとテクノロジーを統合的に活用することで、あらゆるトランスフォーメーションを実現しています。クライアントの事業成長パートナーとして、共に新たな価値を創造することで、経済そして社会の「変革と成長」を目指しています。