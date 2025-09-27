『animate LIMITED SELECTION』より、『いれいす』から活動5周年を記念した懐中時計が登場！9月27日より、アニセレにて受注受付開始！
株式会社アニメイトは、『animate LIMITED SELECTION（通称アニセレ）』より、『いれいす』の懐中時計の発売を発表いたしました。
『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』とは、アニメ・コミック・ゲームの専門店「アニメイト」が様々なグッズメーカーと共同で商品を企画、アニメイトでしか手に入らないプレミアムなアニメイト限定商品をお客様へお届けするプロジェクトです。2026年1月に発売を予定している『いれいす』の懐中時計は、活動5周年を記念した商品です。全国アニメイト・アニメイト通販にて2025年10月19日23:59まで受注受付を行っております。
『animate LIMITED SELECTION（アニセレ）』では今後も様々なタイトル、グッズメーカーとの商品が登場しますので、ぜひチェックしてみてください。
■商品情報
animate LIMITED SELECTION（アニセレ） 『いれいす』これからの時も一緒に。懐中時計
【発売日】2026年1月23日 【価格】7,480円（税込）
【受注期間】2025年9月27日10:00～10月19日23:59
【サイズ】
時計サイズ：約W4.5cm×H6cm／チェーン：約37cm
カードサイズ：約W8cm×H13cm
【仕様】本体：合金、ステンレス、鉄、真鍮／カード：紙／ケース：紙、PUレザー
ムーブメント：日本製（月差±25秒）
※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)︎ VOISING Inc.
■関連URL
『いれいす』これからの時も一緒に。懐中時計 商品ページ
https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3256614/
animate LIMITED SELECTION（アニセレ）
https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/animate-limitedselection/cd/1858/