少数株ドットコム株式会社（代表取締役社長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、株式会社ケイプラン（代表取締役社長：青木 慶子、本社：東京都千代田区、以下「ケイプラン」）株式取得に関する契約（以下「本契約」）を締結しましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．本契約の目的

ケイプランは、スタジオ賃貸、コマーシャルフィルムの製作、撮影機具の賃貸、飲食店の経営、及びそれらに附帯する業務を事業領域とし、創造的産業分野で堅実に事業を展開してきた企業です。今後、事業承継や経営基盤の安定化、さらにはガバナンスの強化が重要課題となる中、当社は株式取得を通じて中長期的な企業価値の向上を支援してまいります。

当社はケイプランの経営陣・従業員・関係者との建設的な対話を通じ、

●動産・設備の有効活用による事業効率化

●AI導入支援や人材育成を通じた制作現場の強化

●財務戦略・収益性改善と従業員処遇の向上

などの施策を提案し、持続的成長と投資リターンの拡大を目指してまいります。

さらに、当社は単なる利益追求にとどまらず、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを企業理念の一つとして掲げています。営利企業として利益や売上を伸ばすことは前提としつつも、日本人が世界で勝ち抜くための金融力・政治力・文化力の強化に貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的に広げていくために、従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、短期的な利益よりも長期的な社会的利益を優先する姿勢を貫いています。なお、当社会長は、生涯において財産の95％を政治的ミッションのために寄付することを約束しており、理念の徹底を体現しています。

２．本契約の概要

当社は、ケイプラン株式を取得いたしました。

●企業名｜株式会社ケイプラン （ https://www.kpla.co.jp/ ）

●所在地｜東京都千代田区平河町一丁目５番１６号

●代表者の氏名｜青木 慶子

●事業内容｜スタジオ賃貸、コマーシヤルフィルムの製作、撮影機具の賃貸、飲食店の経営、及び前各号に附帯する一切の業務

●資本金｜3,000万円

●設立年月｜昭和５６年４月

３．当社の取り組み姿勢

当社は引き続き、非上場株主に流動性ある選択肢を提供するとともに、自社での株式買取を積極的に行い、社会的責任ある株主として企業統治体制の強化に寄与してまいります。少数株主と企業双方にとって、公正で開かれた環境を構築することを基本方針としています。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

◆少数株ドットコム株式会社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/

以上