今、全世代から注目を集める俳優 本田響矢。素をたっぷり魅せる、渾身の写真集発売

念願の地、ロサンゼルスでオールロケを敢行。“自分の現在地を知り、未来を見つめたい”――26歳のひとり旅を一冊に

株式会社 幻冬舎撮影／尾身沙紀

観る者を強く惹きつける演技力とビジュアルで、若手俳優のなかでも注目度ダントツの本田響矢。あらゆるメディアから引っ張りだこの今、その人気沸騰ぶりに気負うことなく、「自分らしさを大切にしながら、自分を超えていきたい」と未来を見据える彼。多忙な日々のなか、自身と向き合う時間をつくりたいと向かったアメリカ・ロサンゼルスで、“旅する本田響矢”の自然体をドキュメンタリー映画のように追い、絵画のように美しい写真を収録（撮影／尾身沙紀）。

ファッションが好き、古着が好き、という彼が、いつか訪ねたいと夢見ていた街で、好奇心の赴くままに自由時間を満喫。隣で一緒に旅しているような感覚を楽しめる、エモーショナルでバイブレントなカットが満載。何度もページをめくりたくなる、そして部屋に飾りたくなるような、永久保存版が誕生する。

【本人よりコメント】

何が自分で、今どこにいて、地に足つけて何を考えられるのかを見つめ直したい。そしてそんな今を残したい、共有したいと思い、この度写真集を出させて頂くことになりました。

ひたすらに素で過ごした旅のひとときを、最初から最後まで楽しんで見ていただけたら嬉しいです！

本田響矢に会える！ 発売記念書店イベント開催

下記の日時に、発売記念イベントを開催予定です。イベントの詳細、購入方法は各URLから特設ページをご参照ください。

東京 2026年1月31日（土）

SHIBUYA TSUTAYA

https://shibuyatsutaya.tsite.jp/article/1443.html

大阪 2026年2月１日（日）

紀伊國屋書店グランフロント大阪店

https://store.kinokuniya.co.jp/event/1754888155/

オリジナル特典付きも！

本日予約開始となった『ECHOES』は、下記のオリジナル特典が付き書籍も販売いたします。

楽天ブックス

通常版＋オリジナルポストカード4枚付き \４,500＋税

https://books.rakuten.co.jp/rb/18389022/

セブンネット

通常版＋B3サイズ ポスター 1枚付き（丸めて発送） \3,500＋税

https://7net.omni7.jp/detail/1107649404



本田響矢ファンクラブ

特別カバー版＋オリジナルトレカ3枚付き \4,700＋税

https://honda-kyoya.com/product/69006

写真集『ECHOES』公式X開設！

発売日に向けて、最新情報や撮影のバックステージなどをお届けする公式Xを開設。

アカウント @kyoya_echoes(https://x.com/kyoya_echoes?s=21&t=eA58JgHdgmnC9T7LDSmSTg)

本田響矢 写真集『ECHOES』

●仕様 A4判並／160頁予定／撮り下ろし

●価格（通常版）3,500円＋税

●発売日 2026年1月31日予定



【著者プロフィール】

本田響矢 （ほんだきょうや）

俳優。1999年６月20日生まれ、福井県出身。TVドラマ、舞台、バラエティで活躍中。ドラマ「波うららかに、めおと日和」（フジテレビ系／2025年）の江端瀧昌役で、多くの世代から支持される存在に。