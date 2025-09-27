【八王子発】美ボディコンテスト「BEYOND八王子カップ」10月25日開催

株式会社ワールドフィット

株式会社ワールドフィット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高城大樹）が運営するパーソナルジム【BEYOND】八王子店は、2025年10月25日（土）、八王子市の学園都市センターにて美ボディを競うコンテスト「BEYOND八王子カップ」を開催いたします。本大会は、八王子を“フィットネス大国”にしたいという想いから誕生した地域密着型イベントで、約30社の地元企業が協賛。フィットネスを通じて地域の健康促進とコミュニティづくりを目指します。

イベント概要

「BEYOND八王子カップ」は、健康的で美しい身体を披露し競い合うフィットネスコンテストです。カテゴリーは以下の4部門：

メンズフィジーク“ノービス”

メンズフィジーククラス

フィットネスウェアモデル“ノービス”

フィットネスウェアモデル

優勝者には賞金と、協賛企業約30社からの副賞が贈られます。

開催日時：2025年10月25日（土）14:00開場（選手受付13:30～）、17:00閉園（16:30完全撤退）

場所：八王子・学園都市センター

観戦チケット：2,000円

開催への想い

2024年に開催された第1回 BEYOND八王子カップの様子１.2024年に開催された第1回 BEYOND八王子カップの様子２.

BEYOND 八王子店 店長 荒川優太トレーナー

本大会を主催する【BEYOND八王子店】荒川優太さんは次のように語ります。

「私は八王子をフィットネス大国にしたいと考えています。フィットネスが広がることで、将来的には地域の医療費削減にもつながるはずです。まずは私たちがその先陣を切り、八王子の健康づくりを進めたい。この大会をきっかけに、フィットネスに興味を持つ人が一人でも増えてくれたら嬉しいです。」

地域に根ざした大会

本大会には、八王子の地元企業を中心に約30社が協賛。地域ぐるみでフィットネス文化を広める取り組みとしても注目されています。スポーツイベントでありながら、地域経済やコミュニティ活性化につながるイベントとしても期待されています。

公式サイト

大会詳細や観戦チケットについては公式サイトをご覧ください。

BEYOND八王子カップ公式サイト(https://beyond-contest.com/)

会社概要

会社名：株式会社ワールドフィット

代表者：高城 大樹

本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-37-5 白寿本社ビル4F

設立：2017年4月

事業内容：パーソナルジム【BEYOND】、ピラティススタジオ【Pilates KASANE】、暗闇ボクシング【b-monster】、アスレジャーアパレルブランド【CRONOS】、オーガニックサプリメント【BeEARTH】

URL：https://world-fit.co.jp/

報道関係者お問い合わせ先

株式会社ワールドフィット PR担当：赤坂

TEL：03-5778-4167

MAIL：wf-corporate-pr@world-fit.co.jp