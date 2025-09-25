「TREES - studio ＆ market」アートプロジェクト「“TOKYO CITY POP” gallery project vol6. 「リゲとオーツジ」開催！
金子 “LEEGET” 祐樹
大辻隆広
Hello Kitty展の展示企画、空間デザイン
Summer Sonicのステージコンセプト制作、デザインなどを手掛ける
注目のクリエイティブチーム「かまちかや」代表・鎌倉知香がキュレーターを務める
新しいアートプロジェクト
「“TOKYO CITY POP” gallery project」
中目黒という立地から得たインスピレーションである「CITY」
生活をいろどるというコンセプトから得た「POP」
この2つをテーマにさまざまなアーティストの方々とコラボレーション
目黒川と桜並木のほとりに建つスタジオ＆マーケット
「TREES - studio & market」から
毎日の生活を彩るちょっと素敵なアートを訪れたお客さまに提供いたします
vol.6ではテーマを「リゲとオーツジ」と題し
金子 “LEEGET” 祐樹さんと、大辻隆広さんのおふたりをお迎えいたします
一度見たら忘れられない、 ポップなデザインと鮮やかな色彩で、見る人にエネルギーを届けるLEEGETさん
ファッションブランドとのコラボや、自らのダンス経験から生まれたユニークなキャラクターたちで
表現のフィールドを大胆に広げ続けています
被写体の体温をやさしく包み込むような、温もりあふれる写真を得意とする大辻隆広さん
被写体からにじみ出る個性を自然体のままレンズに収め、その作品には大辻さんならではの独特な空気感が漂います
静止画に細やかな質感を表現し、手触りまで想像させる写真が魅力です
そんなふたりが掲げる今回の世界観は
――中目黒の川沿いに佇む、オーツジのスタジオ「“アタマノナカ”」
ここでは、日々たくさんの写真が息を吹き込まれていく
ある日、その場所を訪れたのはリゲのキャラクターたち
素敵な写真の中へ飛び込み、一緒に遊んでみた――
ふたりのアイディアがたっぷりと詰まった「リゲとオーツジの“アタマノナカ”」で
あなたも一緒に遊びませんか？
あなたの生活にも、ちょっと素敵なアートがある生活を
「TREES - studio & market」からお届けいたします
金子 “LEEGET” 祐樹
PROFILE
1981年 栃木県生まれ
自身もHIPHOPダンサーとして活動し、その活動を反映させた作品を発表している
作品全てに共通してダンスの持つポジティブなエネルギーやグルーヴ感などを表現
その中に自身の経験から生まれたキャラクター達を登場させることで
HIPHOPカルチャーやストリートカルチャーの要素を併せ持ったスタイルを展開している
『絵を描く事、ダンスをする事。この2つの要素が自分の人生においてとても重要です
心が踊るような絵を目指しています。』
Instagram : @leeget(https://www.instagram.com/leeget/)
MESSAGE
5年前に大辻さんが主催する『BOTSU EXIHIBITION 2020』に参加させていただきました
そこからのご縁で、今回自分からお誘いさせてもらいました
大辻さんの写真は撮る側と撮られる側の内面が覗けるような空気をまとっている
それは対人でも、対風景であってもいつも素敵だなと思わせてくれます
そんな写真と一緒に遊ばせてもらいました
自分と大辻さんの「アタマノナカ」ぜひ覗きに来てください
大辻隆広
PROFILE
福井県出身 フォトグラファーの石黒幸誠氏に師事後、独立
メンズ・レディース問わずファッションシューティングの世界で活躍
2023年には自身がディレクターを務めるWEBマガジン「building building」をスタート
大切な誕生日を一緒に祝い、記録に残すことを目的とした
「Birthday Girl」などフォトグラファー目線の独自コンテンツで人気を博す
WEB : https://otsujitakahiro.com/(https://otsujitakahiro.com/)
Instagram : @photsuji(https://www.instagram.com/photsuji/)
MESSAGE
コロナ禍で開催した写真と絵のセッションをテーマにした『 BOTSU EXIHIBITION 2020 』
で出会った彼のオファーを受けて、今回は6年ぶりのコラボ開催となりました
二つの異なるパワーが混ざり合うとどんな化学変化が起こるのか
僕自身も楽しみです
■DAY
2025年10月25日(土)～11月9日(日) 11:00～18:00
会期中無休
■RECEPTION
10月24日(金) 18:00～21:00
＊関係者のみの、内覧会を実施予定です
■PLACE
TREES studio & market
東京都目黒区青葉台1-25-13
東急東横線・東京メトロ日比谷線「中目黒」から徒歩8分
https://treesnakameguro.com/(https://treesnakameguro.com/)
https://www.instagram.com/trees_nakameguro/(https://www.instagram.com/trees_nakameguro/)
株式会社S-SIZEが運営、レンタルスペース・撮影スタジオの他、ワークショップ・イベントや、マーケットを不定期に開催。2019年より感性豊かなコト・モノ・空間を通じて、クリエイターやブランドにスポットを当てていく空間として展開。
「“TOKYO CITY POP” gallery project」は若手アーティストを中心に年3～4回の開催を予定しています。
■決済方法：
会場にてお支払い、またはお支払い手続きをお願いいたします。
対応決済方法：店頭レジの他、BASEかんたん決済を導入しております。
※クレジット、キャリア決済、Amazon pay、が使用できます。
■お問合せ
株式会社S-SIZE TREES studio & market
メール：info@treesnakameguro.com
電話：03-6712-2338
■CURATOR
鎌倉知香 / Chika Kamakura
合同会社かまちかや 代表
都内大学卒業後、株式会社WOWOWに入社。
約10年の勤務において、番組宣伝プロデューサー業、イベントプロデューサー業に従事。
WOWOW退職後、これまでの経験を生かした、新しい道を模索するためにパーソンズ大学に入学。
メディアプロデュース、空間プランニング、アートビジネス等を学ぶ。
帰国後、メディアプロデューサー、空間プロデューサー、アートディレクター、企画プランナー
として活動を始める。
これまでに、商業施設(東京ミッドタウン他)、イベント(キティ展、バンクシー展、サマーソニック他)
WEBメディア(「六本木未来会議」)を手がける。