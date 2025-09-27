最短で最強を目指す！ハイファンタジー『導きの冒険者 最短ルートで最強行き』をLINEマンガ、コミックROLLY他にて2025年9月27日（土）より連載開始！

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

(C)Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントは、株式会社フーモアと共同で制作した新作webtoon第2弾『導きの冒険者 最短ルートで最強行き』を2025年9月27日（火）から電子コミックサービス、「LINEマンガ」、「コミックROLLY」他にて連載配信が開始されました。

本作は、「道案内」のスキルを持つ少年のスキルが覚醒し、あらゆる問題を解決する能力で無双していくハイファンタジー作品となります。

『導きの冒険者 最短ルートで最強行き』導くのは最強までの最短ルート！

原作：井本洋平

線画：鉄火めぐり

制作：フーモア

製作：Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

出版社：ソニー・ミュージックエンタテインメント

(C)2025 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

(C)Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

▽作品ページ

「LINEマンガ」内作品ページ

https://u.lin.ee/tdeHbps/pnjo

「コミックROLLY」

公式サイト：https://rolly.jp/

1話の試し読み：https://rolly.sv.bookbrowsing.jp/sv/open/BDO32DeEdxUa

■『導きの冒険者 最短ルートで最強行き』について

外れスキル「道案内」の使い手・ルート。旅の道中を安全に案内することしかできない彼は、冒険者たちから見下されていた。しかしある日、彼の能力に目につけた冒険者のリーダー・マルクスから帰還者ゼロのダンジョンへの道案内の依頼を受けることに。最深部まで案内するも、仕掛けられたトラップを伝えるとルートを囮にしてマルクス達は脱出してしまう。ダンジョンに閉じ込められ、ドラゴンも出現し死が迫る最中……ルートの「案内人」の真の能力が覚醒する！ それはあらゆる問題解決の術を提示してくれる能力だった。――外れスキルが最短で誰をも圧倒し、世界をも救う最強の冒険譚！

(C)Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

_________________________________

■会社概要

会社名：株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント

URL：https://www.sme.co.jp/

会社名：株式会社フーモア

URL：https://whomor.com/