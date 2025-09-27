VTuber事務所ハコネクト所属『雫川なのか』の誕生日記念グッズ&ボイスが9月27日(土)0時より販売開始

写真拡大 (全2枚)

株式会社アナログ




2025年9月27日(土)00時00分～2025年10月27日(月)23時59分までの期間、ハコネクト公式BOOTHにて『雫川なのか誕生日グッズ&ボイス』を販売いたします。



■『雫川なのか誕生日グッズ&ボイス』詳細


〇雫川なのか誕生日記念グッズ&ボイスフルセット　\10,000


・蜜桃まむ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー


・直筆サイン入り約A5サイズアクリルパネル


・アクリルチャーム（約45mm×62mm）


・誕生日ボイス2種


　01_ケーキでお祝い！


　02_せんぱいへ


　【音声ファイル形式】wav


*フルセットご購入の方にはアクリルパネルへ「雫川なのか直筆サイン」を記入！



〇雫川なのか誕生日記念アクリルパネルセット \5,000


・約A5サイズアクリルパネル


・アクリルチャーム（約45mm×62mm）


・誕生日ボイス2種


　01_ケーキでお祝い！


　02_せんぱいへ


　【音声ファイル形式】wav



〇蜜桃まむ先生描き下ろしB2シルキースエードタペストリー \4,000



〇誕生日記念ボイス(2種セット） \500


　01_ケーキでお祝い！


　02_せんぱいへ


　【音声ファイル形式】wav



■販売概要


・販売期間


2025年9月27日(土)00時00分～2025年10月27日(月)23時59分


・販売サイト


　ハコネクト公式BOOTH https://haconect.booth.pm/



■雫川なのか(しずかわなのか)プロフィール







今日も元気なみんなの後輩！


たくさんの先輩たちといろんなお話をしたいから配信を始めたらしい。


学校近くのカラオケかゲーセンかフードコートを探せば大体いる。


勉強はちょっぴり苦手。


これを読んだあなたは今日からなのかの先輩です！


「よろしくね、せ～んぱい！」


誕生日:9月27日


X:https://x.com/shizukawananoka


youtube:https://www.youtube.com/@NanokaCh



【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】


VTuber 事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。


所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、


応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。


・公式サイト：https://haconect.com/


・公式Twitter：https://x.com/haconect


・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect


ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。


自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。



▼企業情報


社名: 株式会社アナログ / analog inc.


本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内


設立日: 2021年4月1日


資本金: 900万円


▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら


ハコネクト総合お問い合わせフォーム


https://haconect.com/contact/