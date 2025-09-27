¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡× TEKKENÉôÌç¤ÎRaef¤¬¡ØArab Esports League 2025¡Ù¤ÇÍ¥¾¡
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Ï¡¢TEKKENÉôÌç½êÂ°¤ÎRaef¤¬¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥è¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥ó¥Þ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØArab Esports League 2025(°Ê²¼¡¢AEL)¡Ù¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
AEL¤Ïº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢ËÜÇ¯¤Ï¥è¥ë¥À¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅì½ô¹ñ18¤«¹ñ¤¬¼«¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤òÁª½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢Raef¤ÏÊì¹ñ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤ÆTEKKEN 8ÉôÌç¤Ë½Ð¾ì¡¢Â¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤º¡¢Grand Final¤Ç¤Ï¥¯¥¦¥§ー¥ÈÂåÉ½¤ò²¼¤·¤Æ¸«»öÍ¥¾¡¡¢¥¢¥é¥Ö°èÆâ¤ÎºÇ¶¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÂ¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ú¤Â³¤À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤·Â³¤±¤ëRaef¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¢£ Âç²ñÌ¾¡§Arab Esports League 2025
¢£ ³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë～9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ ²ñ¾ì¡¡¡§¥è¥ë¥À¥ó
¢£ ¼çºÅ¡¡¡§Arab Esports Federation
¡ÚTEKKENÉôÌçÁª¼ê¡Û
Raef¡Ê@luminousRage(https://x.com/luminousrage)¡Ë
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à REJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REJECT¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÉôÌç¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¡£Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¤Ï¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖALGS 2024¡×¤Ë¤ÆAPAC NORTHÃÏ°è½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¡§https://reject.jp/
X¡§https://x.com/RC_REJECT
Instagram¡§https://www.instagram.com/rc_reject/
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/REJECTesports
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 5³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://reject.co.jp/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://brand.reject.jp/
ºÎÍÑ¾ðÊó
REJECT¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÉôÌç¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.wantedly.com/companies/company_2367751/projects