「LINEマンガ」アプリが累計ダウンロード数5,500万を突破！

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/ が、2025年8月に国内アプリ累計ダウンロード数5,500万を突破したことをお知らせします。

スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービス「LINEマンガ」は、2025年8月に国内アプリ累計ダウンロード数5,500万を突破しました。

これを記念し、皆さまへの感謝の気持ちを込めて、9月27日（土）から9月28日（日）まで、「LINEマンガ」アプリにて、最大5,500円分のマンガコインが当たる「5500万DL記念！LINEマンガガチャ！」を開催します。連載作品を1作品読むことで1日1回ガチャを回すことができ、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加が可能です。

さらに、初めて「LINEマンガ」アプリをインストールしLINEログインをした方、または、「LINEマンガ」アプリにて直近30日以内に作品を閲覧していない方を対象に、先着10万名限定で500マンガコインを配布します。「LINEマンガ」アプリにて、特典コード「55000000」を入力すると受け取ることができますので、この機会にぜひ「LINEマンガ」をお楽しみください。

また、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、抽選で3名にQUOカードPay 10,000円分が当たるキャンペーンを実施中です。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、該当ポストをリポストすることで参加ができます。ハッシュタグ「#LINEマンガ5500万DL」をつけて引用リポストをすると、当選率がアップします。

「LINEマンガ」は、日頃よりご利用いただいているユーザーの皆さま、作品づくりにご尽力いただいている作家の皆さま、作品をご提供いただいている出版社の皆さまやパートナー企業の皆さまに支えられ、国内マンガアプリの累計ダウンロード数においてNo.1を独走しています。（※1）

「マンガの未来を創る」ことをビジョンに掲げ、これからも皆さまに最高の価値を提供すべく邁進します。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

※1）国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower

■5,500万ダウンロード記念キャンペーン概要

１．5500万DL記念！LINEマンガガチャ！

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を1作品読むことで1日1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦できます。期間中は毎日参加が可能です。

開催期間：2025年9月27日（土）～2025年9月28日（日）23：59

＜特典内容＞

1等：5,500マンガコイン

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 55個

4等：時短アイテム 23個

※マンガコインの有効期限は付与後3日間となります。

2．初めて&久しぶりの方限定！特典コードの入力で先着10万名に500マンガコインをプレゼント

初めて「LINEマンガ」アプリをインストールしLINEログインをした方、または、「LINEマンガ」アプリにて直近30日以内に作品を閲覧していない方を対象に、先着10万名限定で500マンガコインを配布します。「LINEマンガ」アプリにて、特典コード「55000000」を入力すると受け取ることができます。

開催期間：2025年9月27日（土）～2025年10月13日（月）23：59

※マンガコインの有効期限は受け取り日の翌日23:59までとなります。

※特典を獲得できるのは、ログイン当日のみとなります。

※詳細は「LINEマンガ」アプリをご覧ください。

■「LINEマンガ」公式Xキャンペーン概要

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォローし、該当ポストをリポストすると、抽選で3名にQUOカードPay 10,000円分が当たります。ハッシュタグ「#LINEマンガ5500万DL」をつけて引用リポストをすることで、当選率がアップします。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2025年9月27日（土）～2025年9月28日（日）23：59

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億5,000万人（2025年6月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"webtoon（ウェブトゥーン）"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower