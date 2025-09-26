ＳＮＳ総フォロワー数１６０万人超アーティスト かすこんねぅ メジャーデビューシングル「お前は怪しい」のミュージックビデオを公開！
先日メジャーデビューを発表したアーティスト かすこんねぅが9月24日(水)に配信リリースしたメジャーデビューシングル「お前は怪しい」のミュージックビデオを公開した。
本楽曲は、かすこんねぅ自身が体験した「見知らぬおじさんから“お前は怪しい！”と言われた出来事」をベースに制作。ミュージックビデオでは、その出来事をユーモラスかつシュールに描き出している。
さらに映像演出では、楽曲のテンポに合わせて多くのネットエラーを挿入。日常に見慣れたモチーフをアイコンとして組み込み、“繕う姿が逆に怪しまれる”という感覚を可視化。多角的なアプローチで「日常に潜む怪しさ」を浮かび上がらせている。
現実と非現実が交錯し、怪しげなおじさん妖精と主人公が交差するユニークな世界観。かすこんねぅが表現する「怪しさ」の奥行きを、ぜひ映像で体感してほしい。
MVサムネイル
MVより
〈「お前は怪しい」ミュージックビデオ〉
Music Video：https://www.youtube.com/watch?v=HY8xdZOpvXc
【Release】
2025.09.24 (wed) Release
Major Debut Digital Single「お前は怪しい」
Streaming / DL：https://kasukonnnnnneu.lnk.to/omaehaayashii
【プロフィール】
◎総SNSフォロワー数 160万人突破！！
高い発想力・企画力・トーク力を併せ持ち、自ら編集までを手掛けるYouTubeは開設からたった2か月で24万人もの登録者を獲得。
その人気の高さから多数のファッションショーにも出演。
さらに特技も多岐に渡り、歌や絵・楽器の他にもウィンタースポーツを極め、スキー検定1級を所持。
マルチな才能で男女問わず支持を集める、いま最も注目の一人！
スターダストプロモーション所属。
かすこんねぅYouTubeチャンネル
http://www.youtube.com/@kasukonneu
【Information】
Official HP：https://www.stardust.co.jp/talent/section1/kasukonneu/
日本コロムビア特設HP： https://columbia.jp/kasukonneu/
TikTok：https://www.tiktok.com/@mentaikoumasugi
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UClGPdvHj1kHEMOrxrb50ZWw
Instagram：https://www.instagram.com/kasukonnnnnneu/
X： https://x.com/kasukonnnnnneu