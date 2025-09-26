ＳＮＳ総フォロワー数１６０万人超アーティスト　かすこんねぅ　メジャーデビューシングル「お前は怪しい」のミュージックビデオを公開！

日本コロムビア株式会社

先日メジャーデビューを発表したアーティスト かすこんねぅが9月24日(水)に配信リリースしたメジャーデビューシングル「お前は怪しい」のミュージックビデオを公開した。

本楽曲は、かすこんねぅ自身が体験した「見知らぬおじさんから“お前は怪しい！”と言われた出来事」をベースに制作。ミュージックビデオでは、その出来事をユーモラスかつシュールに描き出している。





“怪しいおじさん”役には、TikTokフォロワー数30万人の人気クリエイターほしら氏を起用。目には見えないけれど、誰の周りにも潜んでいる“怪しいおじさん妖精”として登場し、日常のさまざまな場面で踊りながら存在感を放つ。本編ではかすこんねぅとおじさんが次第にシンクロしていき、やがておじさんが主人公となり、主人公自身が「怪しく潜む存在」へと入れ替わっていく姿が描かれている。さらに映像演出では、楽曲のテンポに合わせて多くのネットエラーを挿入。日常に見慣れたモチーフをアイコンとして組み込み、“繕う姿が逆に怪しまれる”という感覚を可視化。多角的なアプローチで「日常に潜む怪しさ」を浮かび上がらせている。現実と非現実が交錯し、怪しげなおじさん妖精と主人公が交差するユニークな世界観。かすこんねぅが表現する「怪しさ」の奥行きを、ぜひ映像で体感してほしい。MVサムネイルMVより

〈「お前は怪しい」ミュージックビデオ〉

Music Video：https://www.youtube.com/watch?v=HY8xdZOpvXc



【Release】

2025.09.24 (wed) Release

Major Debut Digital Single「お前は怪しい」

Streaming / DL：https://kasukonnnnnneu.lnk.to/omaehaayashii

【プロフィール】

◎総SNSフォロワー数 160万人突破！！

高い発想力・企画力・トーク力を併せ持ち、自ら編集までを手掛けるYouTubeは開設からたった2か月で24万人もの登録者を獲得。

その人気の高さから多数のファッションショーにも出演。

さらに特技も多岐に渡り、歌や絵・楽器の他にもウィンタースポーツを極め、スキー検定1級を所持。

マルチな才能で男女問わず支持を集める、いま最も注目の一人！

スターダストプロモーション所属。



かすこんねぅYouTubeチャンネル

http://www.youtube.com/@kasukonneu



【Information】

Official HP：https://www.stardust.co.jp/talent/section1/kasukonneu/

日本コロムビア特設HP： https://columbia.jp/kasukonneu/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mentaikoumasugi

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UClGPdvHj1kHEMOrxrb50ZWw

Instagram：https://www.instagram.com/kasukonnnnnneu/

X： https://x.com/kasukonnnnnneu