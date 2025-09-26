TVアニメ「結婚指輪物語II」放送直前！最新PV公開！メインキャスト出演番組情報解禁！

株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズTVアニメ「結婚指輪物語II」キービジュアル

TVアニメ「結婚指輪物語」（原作：めいびい、掲載 月刊「ビッグガンガン」スクウェア・エニックス刊）。いよいよ2025年10月4日(土)より第2期の放送が開始する本作の最新PVを解禁いたしました。再び深淵王に挑むため、指輪の力を引き出す修行に臨むサトウと5人の姫たち。Sizukによる主題歌「Daybreak」と親和した美麗戦闘シーン、本作ならではのサトウと姫たちのやりとりが第2期の盛り上がりを予感させます。

また、放送開始直前の10月4日(土)20時よりABEMAの「異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル」にて、佐藤 元（サトウ役）、鬼頭明里（ヒメ役）、島袋美由利（ネフリティス役）、上田 瞳（グラナート役）、小松未可子（アンバル役）のメインキャストが勢ぞろいした『結婚指輪物語II花嫁修業開幕！放送直前キャスト特番』の独占無料放送が決定。本作の見どころをたっぷりと語ります。また、10月10日(金)放送のBS11『アニゲー☆イレブン！』に、本作より佐藤 元（サトウ役）、富田美憂（モーリオン役）が出演し、アフレコの裏話等を語りながら本作の魅力を伝えます。

■最新PV解禁!!

≪放送直前PV≫TVアニメ「結婚指輪物語II」【2025年10月4日（土）放送&配信開始】

■放送直前特番 無料放送決定!!

『結婚指輪物語II花嫁修業開幕！放送直前キャスト特番』

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月4日（土）20時～21時

放送チャンネル：ABEMA異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/9o2svdAMbVG8KR

出演者（敬称略）：佐藤 元(サトウ役)、鬼頭明里 (ヒメ役)、島袋美由利 (ネフリティス役)、上田 瞳(グラナート役)、小松未可子(アンバル役)

佐藤 元（サトウ役）鬼頭明里 (ヒメ役)島袋美由利 (ネフリティス役)上田 瞳(グラナート役)小松未可子(アンバル役)

■第1期全話無料配信決定!!

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月4日（土）午後2時～夜8時、夜10時30分～翌朝4時30分

放送チャンネル：ABEMA異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/AMfnfM5mphHzGw （午後2時の回）

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

■アニゲー☆イレブン！放送決定!!

＜詳細＞

放送日時：2025年10月10日（金）20時～

放送チャンネル：BS11

出演者（敬称略）：佐藤 元（サトウ役）、富田美憂（モーリオン役） MC 前田佳織里

番組情報：https://bs11.jp/anime/post-269/

佐藤 元（サトウ役）富田美憂（モーリオン役）

■モーリオン・闇ヒメの単体版権公開!!

モーリオン闇ヒメ

■放送開始直前!!カウントダウンボイス公開中

10月4日(土)の放送開始まで、公式サイト・SNSにてカウントダウンボイスを公開中！

〇放送まであと9日：前野智昭（深淵王役）

〇放送まであと8日：千葉 繁（アラバスタ役）

※7日以降は姫たちのボイスが…！？お楽しみに！！

■放送直前記念!!プレゼントキャンペーン開催中

公式X(https://x.com/weddingringsPR)にて、ビジュアルポスターが抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中！

▼参加方法

- 作品公式X（@weddingringsPR）をフォロー- 該当投稿をRP

※引用で期待コメントを添えると当選率がアップ！

応募期間：10月3日(金)23:59まで

■作品基本情報

＜＜放送情報＞＞

AT-X 10月4日 毎週土曜日 21：30～ ※丸見えバージョン

毎週月曜日 29：00～ ※リピート放送／丸見えバージョン

毎週土曜日 06：30～ ※リピート放送／丸見えバージョン

TOKYO MX 10月4日 毎週土曜日 22：00～

BS11 10月4日 毎週土曜日 22：00～

サンテレビ 10月4日 毎週土曜日 22：30～

＜＜配信情報＞＞

10月4日 毎週土曜日22：00より地上波同時・国内最速配信

ABEMA: https://abema.tv/

U-NEXT: https://video.unext.jp/

アニメ放題: https://www.animehodai.jp/

【丸見えバージョン】独占配信

10月11日 毎週土曜日22：00より配信

ABEMAプレミアム : https://abema.tv/

U-NEXT: https://video.unext.jp/

※丸見えバージョンとは、規制解除版となります。

※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

＜＜STORY＞＞

5つの指輪を集め深淵王との決戦に挑んだサトウとヒメ達は、あと一歩のところまで深淵王を追い詰めるが、サトウが力尽きてしまい窮地に追い込まれた。間一髪をアラバスタに救われ、一行は一時態勢を整えることに。そこにヒメの妹・モーリオンが突然現れる。

再び深淵王に立ち向かうため、サトウと姫達はそれぞれが力を付け、絆を深める修行――すなわち「花嫁修業」をすることになった。様々な試練を課され、サトウとヒメは更に仲を深め、ネフリティス・グラナート・サフィール・アンバルとの関係も進展していく。サトウ達は次こそ深淵王を破り、平和を掴み取ることができるのか！？

世界の命運を懸けた「花嫁修業」――異世界新婚ファンタジーが再び始まる

＜＜STAFF＞＞

原作：めいびい (掲載 月刊「ビッグガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：直谷たかし／副監督：浅見松雄／シリーズ構成：赤尾でこ／キャラクターデザイン：仲敷沙織

サブキャラクターデザイン：立石聖／総作画監督：仲敷沙織、小美戸幸代、小林利充、青野厚司

プロップデザイン：冨樫彩菜／色彩設計：堀内里奈／美術監督：小崎弘貴／CGディレクター：池田裕行

撮影監督：兪飛／編集：長谷川舞／音響監督：納谷僚介／音響制作 スタジオマウス／音楽：宝野聡史

音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム／アニメーション制作 Staple Entertainment

＜＜CAST＞＞

サトウ：佐藤元／ヒメ：鬼頭明里／ネフリティス：島袋美由利／グラナート：上田 瞳／サフィール：加隈亜衣

アンバル：小松未可子／マルス：坂田将吾／アラバスタ：千葉 繁／モーリオン：富田美憂／深淵王：前野智昭

＜＜主題歌情報＞＞

オープニング主題歌：「Daybreak」Sizuk

エンディング主題歌：「any if」鬼頭明里

＜＜公式URL＞＞

公式HP：https://talesofweddingrings-anime.jp/

公式X：@weddingringsPR ( https://x.com/weddingringsPR )

＜＜原作情報＞＞

原作コミックス全15巻好評発売中！

（ビッグガンガンコミックス/スクウェア・エニックス刊）

https://magazine.jp.square-enix.com/biggangan/introduction/weddingring/

(C)めいびい／SQUARE ENIX・「結婚指輪物語II」製作委員会