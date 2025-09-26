TVアニメ「結婚指輪物語II」放送直前！最新PV公開！メインキャスト出演番組情報解禁！

TVアニメ「結婚指輪物語II」キービジュアル

TVアニメ「結婚指輪物語」（原作：めいびい、掲載 月刊「ビッグガンガン」スクウェア・エニックス刊）。いよいよ2025年10月4日(土)より第2期の放送が開始する本作の最新PVを解禁いたしました。再び深淵王に挑むため、指輪の力を引き出す修行に臨むサトウと5人の姫たち。Sizukによる主題歌「Daybreak」と親和した美麗戦闘シーン、本作ならではのサトウと姫たちのやりとりが第2期の盛り上がりを予感させます。


また、放送開始直前の10月4日(土)20時よりABEMAの「異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル」にて、佐藤 元（サトウ役）、鬼頭明里（ヒメ役）、島袋美由利（ネフリティス役）、上田 瞳（グラナート役）、小松未可子（アンバル役）のメインキャストが勢ぞろいした『結婚指輪物語II花嫁修業開幕！放送直前キャスト特番』の独占無料放送が決定。本作の見どころをたっぷりと語ります。また、10月10日(金)放送のBS11『アニゲー☆イレブン！』に、本作より佐藤 元（サトウ役）、富田美憂（モーリオン役）が出演し、アフレコの裏話等を語りながら本作の魅力を伝えます。



■最新PV解禁!!

≪放送直前PV≫TVアニメ「結婚指輪物語II」【2025年10月4日（土）放送&配信開始】


[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MGyhnSJWt2I ]

モーリオン

サフィール

ネフリティス

アンバル


グラナート

サトウとヒメ

ヒメ

サトウ

■放送直前特番 無料放送決定!!

『結婚指輪物語II花嫁修業開幕！放送直前キャスト特番』


＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2025年10月4日（土）20時～21時


放送チャンネル：ABEMA異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/9o2svdAMbVG8KR


出演者（敬称略）：佐藤 元(サトウ役)、鬼頭明里 (ヒメ役)、島袋美由利 (ネフリティス役)、上田 瞳(グラナート役)、小松未可子(アンバル役)



佐藤 元（サトウ役）

鬼頭明里 (ヒメ役)


島袋美由利 (ネフリティス役)

上田 瞳(グラナート役)

小松未可子(アンバル役)


■第1期全話無料配信決定!!

＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2025年10月4日（土）午後2時～夜8時、夜10時30分～翌朝4時30分


放送チャンネル：ABEMA異世界・ファンタジーアニメ2チャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime-2/slots/AMfnfM5mphHzGw （午後2時の回）


※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。



■アニゲー☆イレブン！放送決定!!

＜詳細＞


放送日時：2025年10月10日（金）20時～


放送チャンネル：BS11


出演者（敬称略）：佐藤 元（サトウ役）、富田美憂（モーリオン役） MC　前田佳織里


番組情報：https://bs11.jp/anime/post-269/



佐藤 元（サトウ役）

富田美憂（モーリオン役）


■モーリオン・闇ヒメの単体版権公開!!


モーリオン

闇ヒメ


■放送開始直前!!カウントダウンボイス公開中

10月4日(土)の放送開始まで、公式サイト・SNSにてカウントダウンボイスを公開中！


〇放送まであと9日：前野智昭（深淵王役）


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mBfkG72zRoI ]


〇放送まであと8日：千葉 繁（アラバスタ役）


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=7gh04BmOk48 ]


※7日以降は姫たちのボイスが…！？お楽しみに！！



■放送直前記念!!プレゼントキャンペーン開催中

公式X(https://x.com/weddingringsPR)にて、ビジュアルポスターが抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンを開催中！



▼参加方法


- 作品公式X（@weddingringsPR）をフォロー
- 該当投稿をRP

※引用で期待コメントを添えると当選率がアップ！


応募期間：10月3日(金)23:59まで



■作品基本情報

＜＜放送情報＞＞


AT-X　10月4日　毎週土曜日　21：30～　※丸見えバージョン


毎週月曜日　29：00～　※リピート放送／丸見えバージョン


毎週土曜日　06：30～　※リピート放送／丸見えバージョン


TOKYO MX　10月4日　毎週土曜日　22：00～


BS11　　　　　10月4日　毎週土曜日　22：00～


サンテレビ　　10月4日　毎週土曜日　22：30～



＜＜配信情報＞＞


10月4日　毎週土曜日22：00より地上波同時・国内最速配信


ABEMA: https://abema.tv/


U-NEXT: https://video.unext.jp/


アニメ放題: https://www.animehodai.jp/



【丸見えバージョン】独占配信


10月11日　毎週土曜日22：00より配信


ABEMAプレミアム : https://abema.tv/


U-NEXT: https://video.unext.jp/


※丸見えバージョンとは、規制解除版となります。


※配信日時は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



＜＜STORY＞＞


5つの指輪を集め深淵王との決戦に挑んだサトウとヒメ達は、あと一歩のところまで深淵王を追い詰めるが、サトウが力尽きてしまい窮地に追い込まれた。間一髪をアラバスタに救われ、一行は一時態勢を整えることに。そこにヒメの妹・モーリオンが突然現れる。


再び深淵王に立ち向かうため、サトウと姫達はそれぞれが力を付け、絆を深める修行――すなわち「花嫁修業」をすることになった。様々な試練を課され、サトウとヒメは更に仲を深め、ネフリティス・グラナート・サフィール・アンバルとの関係も進展していく。サトウ達は次こそ深淵王を破り、平和を掴み取ることができるのか！？


世界の命運を懸けた「花嫁修業」――異世界新婚ファンタジーが再び始まる



＜＜STAFF＞＞


原作：めいびい (掲載 月刊「ビッグガンガン」スクウェア・エニックス刊）


監督：直谷たかし／副監督：浅見松雄／シリーズ構成：赤尾でこ／キャラクターデザイン：仲敷沙織


サブキャラクターデザイン：立石聖／総作画監督：仲敷沙織、小美戸幸代、小林利充、青野厚司


プロップデザイン：冨樫彩菜／色彩設計：堀内里奈／美術監督：小崎弘貴／CGディレクター：池田裕行


撮影監督：兪飛／編集：長谷川舞／音響監督：納谷僚介／音響制作 スタジオマウス／音楽：宝野聡史


音楽制作：ポニーキャニオン、アップドリーム／アニメーション制作 Staple Entertainment



＜＜CAST＞＞


サトウ：佐藤元／ヒメ：鬼頭明里／ネフリティス：島袋美由利／グラナート：上田 瞳／サフィール：加隈亜衣


アンバル：小松未可子／マルス：坂田将吾／アラバスタ：千葉 繁／モーリオン：富田美憂／深淵王：前野智昭



＜＜主題歌情報＞＞


オープニング主題歌：「Daybreak」Sizuk


エンディング主題歌：「any if」鬼頭明里



＜＜公式URL＞＞


公式HP：https://talesofweddingrings-anime.jp/


公式X：@weddingringsPR ( https://x.com/weddingringsPR　)



＜＜原作情報＞＞


原作コミックス全15巻好評発売中！


（ビッグガンガンコミックス/スクウェア・エニックス刊）


https://magazine.jp.square-enix.com/biggangan/introduction/weddingring/



(C)めいびい／SQUARE ENIX・「結婚指輪物語II」製作委員会