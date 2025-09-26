4人組バンド BILLY BOO 新曲「Shake it!!」ライブ映像を公開！
2024年5月に結成された仙台出身の4人組バンド”BILLY BOO(ビリーブー)”が8月13日(水)に配信リリースした新曲「Shake it!!」のライブ映像が公開。
新曲「Shake it!!」は、ニュージャックスウィングとロックの融合をテーマにした夏のナンバー。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツにポップスを作り上げているBILLY BOOならではのカラーが際立つ1曲となっており、ライブでも一際盛り上がる楽曲。
本ライブ映像は、今年の2月～3月にかけて開催された自身初の全国対バンツアー”UNROCK tour 2025”から、3月19日に開催された東京公演のライブ映像となっている。
ステージの臨場感とフロアの一体感が感じることが出来る映像となっているため、チェックしてほしい。
◆BILLY BOO - Shake it!! 【Official Live Video】
https://youtu.be/1FRnxdI7Yc8
さらに、10月から全国対バンツアー”WIGGLY tour 2025-2026”がスタート。ぜひ会場に足を運び、ライブならではの迫力を体感してほしい。
◆ライブ情報
【BILLY BOO "WIGGLY tour 2025-2026"】
＜ツアー日程＞
・2025年
10月17日(金) 18:30 open / 19:00 start
【宮城】ROCKATERIA
w/ G over , 友成空
10月25日(土) 17:00 open / 17:30 start
【北海道】札幌KLUB COUNTER ACTION
w/ UMEILO , でかくてまるい。
11月8日(土) 17:00 open / 17:30 start
【石川】金沢GOLD CREEK
w/ chef’s , Maverick Mom
11月21日(金) 18:30 open / 19:00 start
【愛知】ell.SIZE
w/ 13.3g , クボタカイ
12月12日(金) 18:30 open / 19:00 start
【香川】高松TOONICE
w/ 帝国喫茶 , Apes
12月13日(土) 17:00 open / 17:30 start
【大阪】Live House Pangea
w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部
・2026年
1月24日(土) 17:00 open / 17:30 start
【福岡】LIVE HOUSE Queblick
w/ クレナズム , osage
1月25日(日) 17:00 open / 17:30 start
【広島】Cave-Be
w/ シズクノメ , osage
2月7日(土) 17:00 open / 17:30 start
【東京】Spotify O-Crest
w/ Klang Ruler , 雨のパレード
＜TICKET＞
\3,500- (tax in / 1D代別)
・チケット一般販売開始中
ぴあ : https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/
ローソン : https://l-tike.com/billyboo/
イープラス : https://eplus.jp/billyboo/
BILLY BOO 公式ホームページ
https://billyboo.jp/
◆イベント情報
MUSIC CITY TENJIN 2025
9月27日(土) 14:00～
[福岡] FBS 5ch ステージ(福岡市役所西側ふれあい広場)
https://www.musiccitytenjin.com/
Fantastic Date fm MEGA★ROCKS 2025
10月4日(土) 20:30～
[宮城] ROCKATERIA
https://datefm.jp/megarocks/
FM802 MINAMI WHEEL 2025
10月11日(土) 19:00～
[大阪] Live House Pangea
https://minamiwheel.jp/
SUPER ROCK CITY HIROSHIMA 2025DX
10月12日(日) 15:30～
[広島] 4.14
https://super-rockcity.com/
◆リリース情報
BILLY BOO「Shake it!!」
＜配信中＞
▼配信リンク
https://billyboo.lnk.to/Shakeit
BILLY BOO「ラプソディ」
TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』エンディング・テーマ
＜配信中＞
▼配信リンク
https://billyboo.lnk.to/Rhapsody_
＜シングルパッケージ発売中＞
(C)東川篤哉／小学館／「謎解きはディナーのあとで」製作委員会
▼CD購入リンク
https://BILLYBOO.lnk.to/RhapsodyIn
\1,650（税込）
SRCL-13318
・CD収録内容
01 ラプソディ
02 Dejavu
・CD店舗別特典
【対象店舗/特典内容】
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ L判ブロマイド
■楽天ブックス ・・・ ポストカード
■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ
■セブンネットショッピング ・・・ ピック
■Sony Music Shop ・・・ B2ポスター
■全国アニメイト（通販含む） ・・・ ましかくブロマイド
■BILLY BOO応援店 ・・・ ステッカー
BILLY BOO応援店一覧
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/billyboo/shoplist/250604/
【注意事項】
※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
■BILLY BOOプロフィール
2024年5月結成。R&B、HIPHOP、ソウル・ファンクをルーツに、ジャンルの垣根を超えた独自のミクスチャーサウンドと、キャッチーなメロディが融合した4人組バンド。
ボーカル・KAZUKI UJIIEの歌声は、一度聞いたら耳を離さない天性の歌声で人々を魅了する。
昨年10月にリリースした「レンズ」はABEMA「キミとオオカミくんには騙されない」BGMに抜擢、
今年2月にはバンド初となるEP「逆光」をリリースし、2月度のFM802ヘビーローテーションに選出される。
今年4月に配信リリースされた「ラプソディ」はTVアニメ『謎解きはディナーのあとで』のエンディング・テーマとして書き下ろし、初のアニメタイアップを務める。
全国57局のプッシュ曲(パワープレイ)を獲得し、配信リリース前にも関わらずBillboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にチャートインという異例の快挙を成し遂げる。
配信後も“JAPAN Hot 100”45位、Billboard JAPAN Hot Animation 13位にチャートイン。
さらに”Billboard Japan Heatseekers Songs”にて2週連続首位、2025年上半期8位を獲得。
2025年の最注目バンド。
HP：https://billyboo.jp/
YouTube: https://www.youtube.com/@BILLYBOO_OFFICIAL
X: https://x.com/BILLYBOO_offici
Instagram: https://www.instagram.com/billyboo_official/