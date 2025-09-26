動画総再生回数32億回超えを誇る「Spookiz（スプーキッズ）」、新シーズンを予告するティザー第二弾が公開！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が10月17日（金）にスタートさせる新シーズンから、ティザー映像第ニ弾が公開となった。

Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数619万人（9月25日現在）、総再生回数32億回超え（9月25日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。

セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。

Spookizは、来る10月17日（金）に約5年ぶりの新作を公開するが、その内容を垣間見ることができるティザー映像の第二弾が公開となった。

森の中で大きなクマに襲われるキョンシーのKongkongとゾンビのZizi。過去のシーズンで日常を過ごした学校とは違う未知の舞台・日本で、無事生還することはできるのか?!本編が楽しみだ。

＜Spookiz オフィシャルYouTube＞

New Season Teaser 2

https://youtu.be/e76HnVb9Ogw

＜Spookiz公式サイト＞

https://spookizworld.com/

＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞

・X：https://x.com/Spookiz_japan

・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/

＜その他公式アカウント＞

Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/

TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld

X：https://x.com/Spookiz_world

Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld

＜Spookiz＞

あらすじ

誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！

[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]

いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）

食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）

のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）

ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）

恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）

舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！

姿かたちも千差万別、性格も十人十色。

かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！

作品紹介：

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は619万人（9月25日現在）、総再生回数は32億回超え（9月25日現在）を誇っている。