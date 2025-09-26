動画総再生回数32億回超えを誇る「Spookiz（スプーキッズ）」、新シーズンを予告するティザー第二弾が公開！

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ「Spookiz」（読み：スプーキッズ）が10月17日（金）にスタートさせる新シーズンから、ティザー映像第ニ弾が公開となった。



Spookizは、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数619万人（9月25日現在）、総再生回数32億回超え（9月25日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。


セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめとして、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパ等々、世界中で絶大な人気を誇っている。



Spookizは、来る10月17日（金）に約5年ぶりの新作を公開するが、その内容を垣間見ることができるティザー映像の第二弾が公開となった。


森の中で大きなクマに襲われるキョンシーのKongkongとゾンビのZizi。過去のシーズンで日常を過ごした学校とは違う未知の舞台・日本で、無事生還することはできるのか?!本編が楽しみだ。



＜Spookiz オフィシャルYouTube＞


New Season Teaser 2


https://youtu.be/e76HnVb9Ogw



＜Spookiz公式サイト＞


https://spookizworld.com/



＜Spookiz（スプーキッズ）日本公式SNSアカウント＞


・X：https://x.com/Spookiz_japan


・Instagram：https://www.instagram.com/spookiz_japan_/



＜その他公式アカウント＞


Instagram：https://www.instagram.com/spookizworld/


TikTok：https://www.tiktok.com/@spookizworld


X：https://x.com/Spookiz_world


Facebook：https://www.facebook.com/spookizworld




＜Spookiz＞


あらすじ


誰もいない真夜中に...ゾクッとかわいいモンスターたちが現れた！



[SPOOKY（お化けのような）＋KIDS（子どもたち）＝Spookiz（スプーキッズ）]



いばっちゃいるけど憎めないドラキュラ、Cula（キュラ）


食べ物には目がないけど、とてもやさしいフランケンシュタイン、Frankie（フランキー）


のんきで気まま、自由奔放な小鬼、Kebi（ケビ）


ちょっと意地悪でよこしまなキョンシー、Kongkong（コンコン）


恥ずかしがり屋な、いつも笑顔の明るいゾンビ、Zizi（ジィジィ）



舞台を日本に移し、どんな冒険が待っているのか？！



姿かたちも千差万別、性格も十人十色。


かわいくて憎めない、一風変わったモンスターたちの新たな物語が今はじまる！



作品紹介：


株式会社ソニー・ミュージックレーベルズが全権を保有する、短尺の非言語動画を中心とするキャラクター・アニメーションコンテンツ。作品発表の基盤となっているYouTubeの登録者数は619万人（9月25日現在）、総再生回数は32億回超え（9月25日現在）を誇っている。