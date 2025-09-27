相続事業に取り組む方向け　相続専門家として羽ばたくための戦略

一般社団法人 日本相続対策研究所(所在地：東京都品川区、代表理事：本間 絵美子)は、『 相続事業に取り組む方向け　相続専門家として羽ばたくための戦略 』セミナーを、2025年10月22日(水曜) より品川区立総合区民会館(きゅりあん)にて随時開催いたします。

 

 


講師はもともと畑違いの異業種出身で、相続の知識はほとんどなし。

 

相続対策コンサルティングに関しても、指導者もなく、経験もなく、実績もないので、信用もなし。おまけに大阪から東京に出てきたばかりで、業界にもなんのコネもなし。経歴からしてビハインドどころか、完全にマイナスからのスタート

 

その講師が現在、たくさんのお客様からご信頼をいただいて相続対策コンサルティングの実績を積みかさね、さらに一般向けだけでなく士業向けセミナー講師依頼も受けさせていただいているのは、誰もが理解できる手法や理由があります

 

その手法や理由について、仕事で相続に関わっていきたいと考える相続関連の業界関係者・士業などの方向けに、相続対策のコンサルタントとして活躍できるよう、講師の実体験からくる勉強法や秘訣をお伝えします

 

当研究所はこのセミナーの開催を通して、参加される業者や士業との提携や連携、協業を視野

に入れ、日本の社会により良い相続対策のさらなる普及をめざしています。

 

 

■セミナー概要

 

テーマ　： 相続事業に取り組む方向け　相続専門家として羽ばたくための戦略

　　　　　　 ～　知識ゼロ、経験ゼロ、指導者ゼロ、実績ゼロ、信用ゼロからの出発　～

日時　　： 2025年10月22日(水曜) 　 18:30～20:00　受付18:20～

対象者　： 主に相続関連の業界関係者・士業の方
　　　　　　将来相続対策の仕事に取り組む予定の一般の方も参加可

参加費　： 5,000円（税込）

講師　　： 本間 文也

開催場所： 品川区立総合区民会館(きゅりあん)　 第 3 グループ活動室

　　　　　 (​​東京都品川区東大井5-18-1​​)

詳細URL： https://jsr.or.jp/about_seminnar/for_sigyousha3/

 

 

■講師プロフィール

 

一般社団法人 日本相続対策研究所 所長　本間 文也

　エックスアイティー株式会社 代表取締役

　東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長 

 

【経歴】

　2010年　NPO法人 関西事業再生支援センター 事務局長

　2011年　NPO法人 BS経営研究所 所長

　2016年　一般社団法人 日本相続対策研究所 所長

　2024年　東京相続｜東京相続相談・相続対策センター 所長  https://souzokutaisaku.jp/ 

 

　ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、公認 不動産コンサルティングマスター

 

【講演実績】東京税理士協同組合（36時間研修講師）・東京土地家屋調査士協会・（公社）東京都宅地建物取引業協会・2020資産運用EXPO大阪・国家公務員共済組合連合会・警視庁職員互助組合・NTT DATA（JAバンク）・早稲田大学エクステンションセンター・大牟田法人会・パナソニックエレクトリックワークス（旧松下電工）労働組合・第一三共ビジネスアソシエ株式会社労働組合・LIFULL HOME’S Business・ マネックス証券株式会社・保険会社・ハウスメーカー・不動産管理会社など

 

【取材協力】 NHK　フジテレビ　読売新聞　朝日新聞　韓國日報　税界タイムス　全国賃貸住宅新聞　月刊 家主と地主

 

 

■法人概要

名称　　： 一般社団法人 日本相続対策研究所

所在地　： 〒141-0001　東京都品川区北品川5丁目12-5 御殿山101ビル5階

代表理事： 本間 絵美子

事業内容： 相続対策、老後対策

　　　　　 (相続税対策、争族対策、資産活用、資産防衛、事業再生・事業承継ほか)

URL　　 ： https://www.jsr.or.jp/

 

 

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 日本相続対策研究所

担当： 本間 文也　

TEL ： 03-6277-2386

MAIL： office@jsr.or.jp

 

 

 