にじさんじの公式番組「LOCK ON FLEEK」初のリアルイベント『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』が2026年1月22日(木)パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催決定！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』の開催情報をお知らせいたします。

『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』は2026年1月22日(木)18時より開催！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、現在にじさんじ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/nijisanji)にて毎週金曜19時に放送中の「LOCK ON FLEEK(通称：ロクフリ)」初のリアルイベント『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』を開催します！

本イベントでは総合エンタメ番組として大好評のロクフリと、リアルイベントならではの魅力が存分に発揮される「ゲームイベント」を掛け合わせ、メインMCのレイン・パターソン、ローレン・イロアス、ナレーターのアルス・アルマルがチームリーダーとなり、多くのにじさんじライバーを招いてゲームで遊びつくす、お祭りのような時間をお届け！

実施するゲームは「Apex Legends」「Winning Post 10 2025」さらにはオリジナルゲームとして、心理戦がカギを握る電流バトル「Lock on Bullet(オリジナル電流バトル)」の計3タイトル。

2025年10月22日(水)20:00生配信のロクフリにてオンラインゲストドラフト発表が決定！

各軍どのライバーが参戦になるか、配信をぜひお楽しみください。

※会場チケットの詳細、ゲームルールなどの続報は随時お知らせします。

『LOCK ON FLEEK GAME FESTA』概要

■開催日程：2026年1月22日(木) OPEN17:00 / START18:00

※本公演は、22時を超えて公演を行う可能性がございます 。

神奈川県の青少年保護育成条例により、18歳未満の方は、来場時に保護者の参加同意書をご持参ください。

16歳未満の方は、会場への往復に保護者の同伴が必要です。

■会場：パシフィコ横浜 国立大ホール

■出演者：レイン・パターソン、ローレン・イロアス、アルス・アルマル

椎名唯華、三枝明那、ラトナ・プティ、イブラヒム、石神のぞみ、叢雲カゲツ

■組み分け

レイン軍：レイン・パターソン、三枝明那、石神のぞみ

ローレン軍：ローレン・イロアス、椎名唯華、イブラヒム

アルス軍：アルス・アルマル、ラトナ・プティ、叢雲カゲツ

■特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/lockonfleekgamefesta

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ：#ロクフリゲームフェスタ

「LOCK ON FLEEK」について

番組名：LOCK ON FLEEK

レギュラー放送日：毎週金曜19時

放送チャンネル：にじさんじ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/c/nijisanji)にてプレミア公開

概要：にじさんじの巨大倉庫を改装した秘密基地でライバーたちが様々なエンタメを3Dで堪能！新作ゲームやレトロゲーム、ボドゲにオモチャなどなど...

世の中のあらゆる遊びにロックオンして、全力全開で楽しみつくす「総合エンタメ番組」です。



メインMC：レイン・パターソン、ローレン・イロアス

ナレーター：アルス・アルマル

番組ハッシュタグ：#ロクフリにじさんじ





【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



