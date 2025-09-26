六本木ヒルズ「ヒルズボックス」にてポップアップストアをOPEN──MEN′S BIGI （メンズビギ）設立50周年記念プロジェクト

株式会社ビギ六本木ヒルズ「ヒルズボックス」2F

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズアパレルブランド「MEN’S BIGI」は、2025年に創立50周年を迎えます。

1973年に菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」を原点に、1975年には株式会社メンズ・ビギとして独立。その後、日本のメンズファッションをリードし続け、2025年4月にはブランドの原点である株式会社ビギと合併。新たなステージへと歩みを進めています。

この節目を記念し、ブランドの原点と未来をつなぐ特別なポップアップイベントを六本木ヒルズボックスにて開催いたします。

本イベントでは、創業者・菊池武夫氏とのコラボレーションアイテムの販売をはじめ、日本を代表するクリエイティブディレクター・中田慎介氏とのコラボアイテムの販売、俳優・写真家として活動する安藤政信氏が撮り下ろしたスペシャルビジュアルを会場内で展示いたします。

会場ではブランドの世界観を体感できる多彩な演出とともに、MEN’S BIGIのこれまでとこれからを象徴する空間をお楽しみいただけます。

■80’s～2000’sのノベルティが当たる特別イベントを開催

会期中は、1980年代から2000年代にかけて実際に制作されたMEN’S BIGIのノベルティ（非売品）が当たる特別イベントを開催。ブランド公式Instagramをフォロー、またはフォロー画面をご提示いただくと、1回ガチャガチャを回すことができ、当時の希少なアイテムを手に入れるチャンスです。

さらに、その中には1つだけ豪華50周年記念アイテムも封入。過去から未来へと続くMEN’S BIGIの歩みを体感できる、特別な機会となっています。

■TODAY edition 川村貴彦氏との限定別注アイテムの販売

六本木限定 / 数量限定

本ポップアップの目玉アイテムとして、50周年を記念して実現した、TODAY editionとの別注アイテムの販売をいたします。当別注アイテムは、MEN’S BIGI 六本木店のみでの限定展開となり、ブランドの節目にふさわしい特別なラインアップです。また、本別注コレクションに加え、TODAY editionのアイテムも同時に展開いたします。

さらに、10月11日（土）には「TODAY edition」デザイナー・川村氏の来店イベントも実施予定。直接アーティスト・川村氏の世界観に触れていただける貴重な機会となります。

■POP-UPイベント開催概要

六本木店限定 TODAY editionとの別注アイテム

会場： 六本木ヒルズ「ヒルズボックス」2F

日程：2025年9月27日（土）～ 10月26日（日）

時間：11:00～20:00

内容：菊池武夫氏 / 中田慎介氏コラボレーションアイテムの販売、安藤政信氏撮影による写真展示ほか

■50周年WEB特設ページ

「BEGIN THE BIGI」というキーメッセージのもと、私たちはこの50年で培ってきた歴史と伝統を大切にしつつ、MEN’S BIGI の新たな挑戦をこちらのページで表現しています。特設ページでは、ここでしか見られない特別なコンテンツを多数ご用意しております。

特設サイト :https://store.mens-bigi.co.jp/50th

【MEN’S BIGIについて】

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代に、その先頭を走ってきました。2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めています。

●MEN’S BIGI 公式Instagram

https://www.instagram.com/mensbigi_official/

●MEN’S BIGI 公式YouTube

https://www.youtube.com/@mensbigiofficial8548