【第1話無料公開】元ロンドン警視庁の刑事、ケイト・ロンドンの小説をドラマ化したミステリー『ザ・タワー　～刑事サラ・コリンズの捜査～』 第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス

(C) Mammoth Screen Limited 2021 All Rights Reserved

Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、元ロンドン警視庁の刑事、ケイト・ロンドンの小説をドラマ化した英国ミステリー『ザ・タワー ～刑事サラ・コリンズの捜査～』の第1話を9月26日（金）20:00～無料公開開始！

高層ビルから警官と少女が転落死する事件が発生。駆け付けた特別捜査局のサラとスティーヴが事件の真相を追う本格捜査ミステリーです。

続きは「シネフィルWOWOW プラス」でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qkTw5YukQPo ]

『ザ・タワー ～刑事サラ・コリンズの捜査～』 第1話（2021／イギリス／47分）

監督：ジム・ローチ

キャスト： ジェマ・ウィーラン／タヒラ・シャリフ／ショウジミー・アキンボラ／エメット・J・スキャンラン

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/LvB3wo

■第1話あらすじ

ロンドン市内の高層ビル“ポートランドタワー”で重大事件が発生。DSI（特別捜査局）のサラ・コリンズ巡査部長とスティーヴ・ブラッドショウ巡査が現場に到着すると、屋上から転落した警察官ハドリーとリビア移民の少女ファラの遺体があった。屋上にはリジー・アダム巡査と５歳の男児ベン、通報したキーラン・ショウ警部補がいた。

●シネフィルWOWOW プラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

■毎月第2金曜21時：名画上映＜2週間限定無料公開＞

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HlSvldnZOgKkLFjfM5kVjV

■1ヶ月限定「ドラマシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194HPO67hpXn_gcWOaAF8NsuN

■毎週水曜20時更新：期間限定「ドラマシリーズ全話無料配信」

https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared(https://youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gck2ghkO2MtvRORgoJ2_hh&feature=shared)

■期間限定「アニメシリーズ第1話無料配信」

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTajudv9194Gcy9CCspCk7110s5carFy5

●シネフィルWOWOW プラス公式X（旧Twitter）

https://twitter.com/cinefilwow_plus

●Amazon Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」

https://amzn.to/3Ak6txb