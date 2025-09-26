これからくる？新進気鋭の5人組ラウドパンクバンド：DOPERS、新曲「GLORY SHIP」MV公開！
全国のライブハウスで活躍の場を広げている新進気鋭の5人組ラウドパンクバンド：DOPERS(ドーパーズ)が9/19（金）にALL ACCESS RECORDSよりリリースした7枚目のシングル「GLORY SHIP」のMVを公開した。
DOPERSは、2020年に愛知県で結成された日本のラウドパンクバンド。現在のメンバーはKyoga（ボーカル）、Haru（ギター）、TAZAWA（ギター）、Hiro（ベース）、Take（ドラムス）の5名。バンド名は、俗語「dope」から派生し、「ヤバい奴ら」という意味を持つ。ファンネームは「dopermine（ドーパミン）」で、2021年5月より本格的に活動を開始。名古屋のライブハウスを中心に精力的なライブ活動を展開しながら、2025年1月にバンド初となるEP「FUZE」をリリース。10/13(月・祝)には「FM802 MINAMI WHEEL 2025」への初出演、そして総勢40組以上が出演する自身最大規模となる冠イベント「BLAZE CORE Vol.3 -Home and Away-」を、名古屋(Home)・東京(Away)の2拠点で開催することが決定している。
破竹の勢いで活動の幅を広げる中、ALL ACCESS RECORDSよりリリースされた新曲「GLORY SHIP」のミュージック・ビデオは、廃校や駐車場、海水浴場など千葉県の各地を巡りドローンやセグウェイも駆使してロケ撮影され、新たに舵を切るバンドを船に例えた疾走感のある青春ロックサウンドをエモーショナルに表現した作品となっている。一度聴いたらクセになるキャッチーさとエモさが共存するMVをぜひチェックしていただきたい。
◻︎Music Video
DOPERS / GLORY SHIP (Official Music Video)
https://youtu.be/88TNjMvCwe4
◻︎リリース
7th Single「GLORY SHIP」
9/19(金) Release ＊Digital Only
https://orcd.co/gloryship
◻︎Profile
名古屋発平均年齢19歳の5人組ラウドパンクバンド。2024年に拠点を東京に移す事を決意。全国の他ライブハウスで精力的に活動を続けている。夢は1歩ずつ着実に、ドームでのワンマンライブを開催すること。
Vo:Kyoga / Gt:Haru / Gt:TAZAWA / Ba:Hiro / Dr:Take
◻︎LIVE
・10/13(月・祝)
FM802 MINAMI WHEEL 2025
会場：北堀江Club Vijion
https://minamiwheel.jp/
・11/15(土)
BLAZE CORE VOL.3 -Home and Away- 名古屋編
会場：今池3STAR / 今池GLOW
https://tiget.net/events/425885
＊出演アーティストは後日発表
・12/19 (金)
BLAZE CORE VOL.3 -Home and Away- 東京編
会場：渋谷 Milkyway＆渋谷THE GAME
https://tiget.net/events/425887
＊出演アーティストは後日発表
■SNS
X
https://x.com/dopers_official
TikTok
https://www.tiktok.com/@dopers_official
https://www.instagram.com/dopers_official052/
YouTube Channel
https://www.youtube.com/@dopers_official052
■ALL ACCESS RECORDS
https://aa-records.com/
■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
【 代 表 】小林 智
【 設 立 】2023年5月1日
【 URL 】https://fanystudio.com/