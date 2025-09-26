神戸市開催の第13節は「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS」！女子フットサルを盛り上げ、世界へ送り出す一大プロジェクトも！【メットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26】

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

兵庫県神戸市開催のメットライフ生命女子Ｆリーグ2025-26 ファイナルシーズン第13節全5試合は、Ｆリーグオフィシャルパートナー「メットライフ生命保険株式会社」の全面的支援のもと、「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS」として開催されます。

日本フットサルトップリーグとメットライフ生命保険株式会社は、メットライフ生命保険株式会社のタイトルパートナー就任以来、地域社会の活性化を目標として共に邁進してまいりました。今回は、メットライフ生命保険株式会社「神戸サイト」が開設20周年を迎えたことにちなみ、神戸市で開催する第13節に様々なご支援をいただきます。取り組みの一つとして2日間の来場者先着 2,000名様に木製のスマホスタンドをプレゼントするほか、26日（日）には、選手を世界へ送り出す強力なサポーターとして人気フットサル系クリエイター集団あしざるFCが登場し、抽選で当たった小学生とのエキシビションマッチを開催するなど、本節をカ強くサポートいただき、感動と興奮の来場者体験をともに、創出してまいります。

◼︎先着2,000名様に木製のスマホスタンドをプレゼント！

メットライフ生命は豊かな地域社会への創造に寄与するCSR活動に取り組んでいます。メットライフ生命保険株式会社の営業開始50周年を記念し、100年後の子ども達に感謝される森づくり「エコラの森（宮城県大崎市）」の木材を大切に使うため、端材で製作されました。燻製処理のみで、木の手触り、香りをお楽しみいただけます。

※なくなり次第、終了いたします。あらかじめご了承ください。

◼︎あしざるFC特別企画「エキシビションマッチ」！

YouTubeチャンネル登録者数290万人以上の人気フットサル系クリエイター集団YouTuber、あしざるFCが10月26日（日）、特別企画として「エキシビションマッチ」を開催します。本企画は、事前にお申し込みいただいた小学生の中から、抽選で15名の方々が参加できるフットサル対決です。あしざるFCからは、メンバーの「のぶくん、ダンガンくん、かにゃ、レイン」が参加します。グッズ販売も実施いたします。あしざるFCのファンの方々にはもちろん、フットサルを愛するお子さまにとって、ハイレベルなプレーを間近でご覧いただける貴重な機会となります。

◼︎「観客1600人達成プロジェクト -Kobe to Philippines 1600」開催決定！

本節は、「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS」のレギュラーシーズンの成績に応じて、上位6チームと下位5チームに分かれて戦うファイナルシーズンです。Ｆリーグでは、さらなる盛り上がりとコロナ禍以降最大観客数（1,563人）の達成を目指すべく、「観客1600人達成プロジェクト -Kobe to Philippines 1600」と題し、2日間をメットライフ生命保険会社とともに、様々な施策で来場者とともに盛り上げてまいります。

フットサル日本女子代表は2025年5月、AFC女子フットサルアジアカップ2025で見事初優勝を果たし、2025年11月に初開催されるFIFAフットサル女子ワールドカップ フィリピン2025の出場権を獲得しました。1,600人の熱き声援で、世界へ羽ばたく女子フットサル界をフットサルファミリー一丸となって盛り上げ、神戸から約1,600マイル離れたフィリピンの地で戦う選手たちを、力強く応援してまいります。

◼︎10月26日（日）日本フットサルトップリーグ理事長 松井大輔が来場予定！

10月26日（日）、松井大輔理事長が来場します。

日本フットサルトップリーグ 理事長 松井大輔 コメント

「この試合は、史上初開催となるフットサル“女子”ワールドカップ開催前の最後のリーグ戦となり、代表候補選手たちがしのぎを削る、いつも以上に熱い試合が楽しめます。ワールドカップ開催地のフィリピンまで約1600マイル、1600人以上の観客で神戸から日本代表を送りだしましょう！当日は、メットライフ生命女子Ｆリーグタイトルパートナー記念DAYSとして、人気YoutuberのあしざるFCが来場し小学生とのエキシビションマッチで会場を盛り上げてくれます。その他にも大人から子供まで、たくさんの来場者に楽しんでいただくイベントごとを絶賛企画中です！フットサルの魅力を“観る・知る・楽しむ・つながる”特別な節にしていきます。私も行くので、会場で皆さん会いましょう！」

◼︎メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念DAYS 試合概要

【日時】

2025年10月25日（土）・26日（日）

ファイナルシーズン特設サイトはこちら(https://w-fleague.jp/score/index_20250910.html)

【試合スケジュール】

10月25日（土）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/994_1_cf74acdf493bf12e2d11b1ba449d666d.jpg?v=202509270955 ]

10月26日（日）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/994_2_dc3cbccf1cc4c9a7ca8c6b82e9424140.jpg?v=202509270955 ]

【チケット】

9月26日（金）より発売開始

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/994_3_79d2a6ba61d3195b5d78d8876e5021f6.jpg?v=202509270955 ]

チケット購入はこちら(https://arcokobe.stores.jp/)

【会場】

神戸市立中央体育館

【住所】

〒650-0017兵庫県神戸市中央区楠町4-1-1

【アクセス】

＜電車＞

・神戸市営地下鉄山手線 「大倉山駅」西2番出口より徒歩3分

・JR東海道本線（JR神戸線）・JR山陽本線JR「神戸駅」西出口より徒歩10分

・神戸高速鉄道東西線、山陽電鉄「高速神戸駅」東改札口右 11-A出入口より徒歩５分

■冠試合パートナー

＜名称＞

メットライフ生命保険株式会社

＜本社所在地＞

東京都千代田区紀尾井町1番3号

＜設立＞

1972年12月11日（営業開始：1973年2月1日）

＜代表者＞

代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン