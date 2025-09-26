二階堂ふみらを輩出した『美少女図鑑』、本格派ホラーショートドラマシリーズ「cowaii図鑑」制作決定！第一弾出演者オーディションを10月18日(土)に開催

株式会社DONUTS

株式会社美少女図鑑(東京都渋谷区、代表取締役:中村孔亮)が運営する地域密着型メディア『美少女図鑑』は、SNS向けショートムービー(ドラマ・広告動画)に特化した動画制作サービス「TRIMA(トリマ)」を提供しています。

この度、「ホラーで社会貢献」を使命に、あらゆる空間をお化け屋敷にし国内外の企業より注目されている株式会社ZAUNTED(東京都杉並区、代表取締役CEO兼CCO:マイケルティー・ヤマグチ、 https://obake.red/corp/ )との共創により、縦型映像での本格派ホラーショートドラマシリーズ「cowaii図鑑」(ヨミ:コワイイズカン)の制作を決定しました。2025年冬に国内の各種プラットフォームや各種SNS等にて配信し、海外プラットフォームでも順次公開予定です。

また、ドラマ制作にともない第一弾出演者オーディションを2025年10月18日(土)に都内会場にて開催いたします。世界基準のホラー作品に出演するチャンスをお見逃しなく！ぜひこの機会にご応募ください。

■背景

全国各地の美少女を被写体とした地方発のフリーペーパー『美少女図鑑』は、2002年の創刊以降、デビュー前の⼆階堂ふみ、山本舞香、 桜井日奈子、馬場ふみか、黒島結菜らを掲載するなど、これまで数多くの俳優やタレントを輩出してきました。 現在はフリーペーパーにとどまらず、SNSやライブ配信といった媒体を駆使して地元の美少女を取り上げる地域密着型のメディアとして展開しており、『美少女図鑑』が持つ“次世代美少女の原石”の発掘力や全国への展開力・発信力は業界内外から高く評価されています。

株式会社ZAUNTEDは、お化け屋敷制作のプロフェッショナルとして、「ホラーで社会貢献」を使命にホラーをジャパニーズカルチャーとして日本のみならず世界中で様々な仕掛けやクリエイティブを発表してきました。数々の有名芸能人をゾンビにし、各地のテーマパーク、商業施設のみならず、教育機関や行政にてホラーイベントの演出、特殊メイクや演技指導、講演を手掛けるなど、人々を驚かす素晴らしさを伝える活動に日夜取り組んでいます。

日本国内における縦型動画広告の市場規模が2028年には2,088億円に達する(※)と急成長が予測されており、縦型動画は広告だけでなくドラマやバラエティコンテンツの配信も急速に広がりを見せています。

このたび制作する本格派ホラーショートドラマシリーズ「cowaii図鑑」は、『美少女図鑑』が持つ原石発掘力と日本全国への情報発信力に、株式会社ZAUNTEDによる世界中を恐怖で驚かせるアイディアとクリエイティブを掛け合わせることで、cowai(怖い)×kawaii(可愛い)＝“cowaii”ドラマを世界に発信します。令和におけるジャパニーズホラージャンルを確立し、グローバルに展開することで、日本のカルチャーや表現者・クリエイターの更なる発展に寄与することを目指します。

(※)サイバーエージェント、2024年国内動画広告の市場調査を実施

https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=31459

■作品概要

シリーズ名 : cowaii図鑑

配信時期 : 2025年冬予定

脚本 : 株式会社SECRET GARDEN

監督 : 明瀬光

プロデューサー: マイケルティー・ヤマグチ

制作会社 : 株式会社美少女図鑑

共創企業 : 株式会社ZAUNTED

※2025年9月26日時点の情報です。内容は変更となる可能性がありますので予めご了承ください。

■オーディション概要

日時 :2025年10月18日(土)13:00～17:00

場所 :株式会社DONUTS(東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8F)

アクセス :JR・小田急線・京王線など各線新宿駅「南口」より徒歩3分

審査員 :マイケルティー・ヤマグチ、明瀬光、中村孔亮

審査内容 :自己PR、演技審査

応募方法 :公式LINE( https://lin.ee/X47MaKC )よりご応募ください。

応募条件 :

・エントリー時点で、15歳以上29歳以下の方(性別不問)

※男性の役は、サブキャストになります。

※未成年者の場合は保護者の同意が必要になります。

・オーディション会場までの交通費や宿泊費は自己負担となります。

・事務所/プロダクションに所属されていない方もしくは、所属事務所/プロダクションより事前に本オーディションのエントリー許諾を受けている方。

■審査員紹介＆コメント

◆世界を驚かすホラーの魔術師:マイケルティー・ヤマグチ

【コメント】

私がZAUNTED創業時から掲げてきた「cowaiiを世界に」を美少女図鑑と世界へお届けすることになりました。ホラー映画は新人女優の登竜門と言われ、いまをときめく有名女優たちを絶叫させ、新たな魅力を引き出しこの世に知らしめて参りました。当社のユーザーは女性が80%以上で、ハロウィンホラーのヒロインになりたい方々からのオファーも絶えません。この世の日常は逃げ出したくなるような辛いことばかりです。「恐いことから逃げるだけでなく自らホラーの象徴になれ」世界中の人々を眠らせない、新たな魅力を放つコンテンツをご一緒にクリエイションしていけることが楽しみで眠れません。

【プロフィール】

海外でのコロナ禍の影響における観光業、雇用者の衰退を救うべく日本人で初めての常設お化け屋敷をプロデュースするなど、人々を辛い日常から救うアトラクション理念でマインドフルネスへ貢献している。国内外のアトラクションプロデュースのみならず映画、舞台、VRまでメディアを超え全てのホラー演出・特殊メイクを担い、述べ666以上の実績を誇る。4歳でステージデビューし、ホラーアイドル「悪種界」プロデューサーとして楽曲制作まで担う。

《主な出演・演出作品》

[映画]『イルカ少女ダ、私ハ』、『渋谷怪談』、『リアル鬼ごっこ』、『心霊病棟 ささやく死体』

[舞台]『滝沢演舞城』

[プレミア]『バイオハザード:ザ・ファイナル』、『死霊館』シリーズ、『ウォーキング・デッド』、『ライト/オフ』

[TV]『ニノさん』、『AKBINGO!』、『ゾンビランドサガ特番』

[アトラクション]『バイオハザード ウォークスルー ザ フィアー』、『ハウステンボス VRホラーハウス』、『台場怪奇屋敷』etc…

◆美しい光と影のコントラストを操る映像クリエイター:明瀬光

【コメント】

これまで縦型ショート動画の撮影経験はありますが、ホラー作品は初めての挑戦なのでとてもワクワクしています。オーディションでも多くの皆様にお会いできることを楽しみにしています。一緒に新しいジャパニーズホラーを作りましょう。

【プロフィール】

3年に及び地元・三重県を拠点に映像制作チームを運営。その後あるアーティストの誘いを受けチャリティーをしながら日本一周を達成。日本一周後は地元・三重県の活動に区切りをつけ東京に上京。タレント兼靴職人として活動する花田優一の宣材写真撮影や新規ブランド立ち上げの際のSNS指導、飲食店経営などのSNS戦略の指導やショート動画撮影なども手掛ける。

◆株式会社美少女図鑑 代表取締役・中村孔亮

【コメント】

全国各地の美少女図鑑モデルの皆さんにお会いする中で、世界に通用する原石が数多く存在すると日々実感しています。この度、日本を代表する文化であるホラー作品を通して、新たなスターが誕生することを心待ちにしています。また、この作品が世界中に広まることで、日本のクリエイターにも再び注目が集まるきっかけとなることを願っています。

【プロフィール】

2018年4月に株式会社DONUTSに入社。2020年6月より株式会社美少女図鑑 代表取締役に就任し、現在に至る。「美少女図鑑AWARD」を始めとする全国規模のオーディションを多数手掛ける他、「美少女百選」などの出版事業や動画制作サービス「TRIMA」を立ち上げるなど、日本全国で活躍する次世代美少女の原石たちやクリエイターの活躍の場を広げる取り組みに邁進している。

■「TRIMA(トリマ)」について

「TRIMA(トリマ)」は、二階堂ふみや山本舞香をはじめ、数多くの俳優やタレントを輩出してきた『美少女図鑑』のノウハウを活用した、SNS向けショートムービー(ドラマ・広告動画)に特化した動画制作サービスです。キャストには「次に来る」＝「話題を呼ぶ」スターを厳選して起用できる他、芸能プロダクションから実績のある俳優・モデルなどもキャスティングいただけます。また、数々の話題を生み出してきたメディア・クリエイター陣を迎え、動画の企画から編集までをワンストップで対応します。日本全国にネットワークを持つ『美少女図鑑』だからこそ、全国どこでも撮影可能。SNSで話題を呼ぶ動画の制作をワンストップでご提供します。

◆3つの特長

１. 芸能プロダクション所属の著名な俳優から次世代スターの原石まで幅広いキャスティングが可能

これまでに数多くの俳優・タレントを発掘してきた『美少女図鑑』のネットワークにより、さまざまな芸能プロダクションからのキャスティングが可能です。さらに“5年後のスターの原石を発掘する”プロジェクト「美少女百選」との連携により期待の新人をブレイクに先駆けて起用いただけます。

２. 日本全国で撮影可能、地方タレント・モデルの起用などローカルに特化した映像制作を実現

『沖縄美少女図鑑』『新潟美少女図鑑』を始め、日本全国に展開する『美少女図鑑』のローカルブランドにより、全国の地方出身者を起用いただけます。さらに、日本全国での撮影に対応しているため、地方の名所やその土地に住む方の方言などのローカルにフォーカスした制作をリーズナブルな価格で提案可能です。

３. 企画・シナリオから撮影や編集までワンストップで対応

制作したい動画や用途などをご相談いただくだけで、ショートドラマ制作で必要な、企画・脚本、キャスティング、ロケ地手配、撮影、編集などをワンストップで対応します。また予算や納期などのご依頼内容に応じて柔軟にご提案します。さらに、起用したキャストや連携するメディア媒体を活用したプロモーションについてもご相談いただけます。

公式サイト: https://corp.bishoujo-zukan.jp/trima/

■『美少女図鑑』とは

『美少女図鑑』は、“街に美少女を増やそう”というコンセプトのもと、全国各地にいる美少女を被写体として2002年に創刊したフリーペーパーです。過去には二階堂ふみ、黒島結菜、馬場ふみか、桜井日奈子ら数多くの俳優やタレントを輩出してきました。また、1990年から続く「世界で最も美しい顔100人」では、『美少女図鑑』出身の俳優・山本舞香が 2019年に日本人第1位にランクイン、また20年・21年と3年連続ノミネートを果たすなど、話題を集めています。2021年秋からは、次世代の“美男子”を輩出するための姉弟プロジェクトとして「美男子図鑑」が始動しました。

『美少女図鑑』ライセンス提供事業を展開していた株式会社テクスファームファウンデーションは2020年3月、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と資本業務提携を締結しました。

https://www.donuts.ne.jp/news/2020/0323_zukan/

◆ 公式サイト : https://bishoujo-zukan.jp/

◆ 公式X : https://x.com/bishoujozukan

◆ 公式Instagram : https://www.instagram.com/bishoujozukan_official/

■株式会社美少女図鑑 概要

社名 : 株式会社美少女図鑑

所在地 : 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 中村孔亮

設立 : 2007年

事業内容 : 『美少女図鑑』ライセンス提供事業

企業サイト : https://corp.bishoujo-zukan.jp/

※株式会社美少女図鑑は、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)の子会社です。