「東京ゲームショウ2025」オフィシャルブースレポートが到着！

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、2025年9月25日（木）～9月28日（日）にて開催中の「東京ゲームショウ2025(以下「TGS2025」)における、オフィシャルブースレポートを公開いたしました。

いよいよ開幕を迎えた「TGS2025」！

白熱する会場より、オフィシャルブースレポートをお届けいたします。

「リトルナイトメア3」コーナー：巨大“モンスターベイビー”の手から逃げきれ！

▲「リトルナイトメア3」ブースの中でも大きな目玉となっている、巨大“モンスターベイビー”のフォトスポットでは、「リトルナイトメア3」の世界観に、本当に入り込んだようなリアル等身大の写真が撮影できます！

▲運が良いとブースを探検しているロゥとアローンに会えるかも…？

▲ようこそ、“カルネバーレの世界へ”…。あなたは今、その入り口に立っています。

▲一般公開日における試遊体験では、試遊整理券が必要となります。詳細はバンダイナムコエンターテインメント「TGS2025」特設サイトをチェックしてください。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

※試遊整理券に関する注意事項はこちら（https://tgs2025.bandainamcoent.co.jp/little_nightmares_3/）をご確認ください。

「リトルナイトメア3」試遊体験ノベルティは『オリジナルホログラムステッカー』

※お一人様1つ限りです。 ※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

「リトルナイトメア3」ブース周辺では、ゲーム内に登場する“ロゥ”と“アローン”のサンバイザーを配布中

ロゥとアローンになりきったら、あなたも「ノーウェア」の世界の一員に…。

※お一人様1つ限りです。 ※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「デジモンストーリー タイムストレンジャー」コーナー：たくさんのデジモンたちがお出迎え！

▲「デジモンストーリー タイムストレンジャー」コーナーでは、たくさんの“デジモン”達が、来場者をお出迎え。どの角度から写真や動画を撮影しても楽しめます！

▲初めて「デジモンストーリー タイムストレンジャー」を試遊される方でも安心！テリアモン助手が、試遊内容をレクチャーしてくれます。

▲「デジモンストーリー タイムストレンジャー」の試遊体験では、2つのモードから選択してプレイすることが可能となっています。

▲「デジモンストーリー タイムストレンジャー」の試遊体験ノベルティは『「ユピテルモン：ラースモード」キラキラステッカー』がもらえます！また、一般公開日限定で、『デジモンカードゲーム 「デジモンストーリー タイムストレンジャー」プロモーションパック』と『オリジナルうちわ』がもらえます！

※「プロモーションパック」と「オリジナルうちわ」は9月27日(土)、9月28日(日)のみの配布となります。

※お一人様1つ限りです。 ※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

▲ゲームさながらに“ガルルモン”に乗って、撮影ができるトリックアートフォトスポットも登場。フォトスポットで撮影をすると、『オリジナルステッカー』がもらえます！

※お一人様1つ限りです。 ※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

「CODE VEIN II」コーナー：魅力ある登場キャラクターや世界観が、様々な展示で楽しめる！

▲「CODE VEIN II」の世界観に没入できる大型シアターが登場！ここでしか見ることのできない、特別な映像を大型シアターでご覧いただくことができます。シアターをご覧いただいた方全員に『オリジナルステッカー（全6種ランダム）』もプレゼント中。

※シアター内は写真撮影や録画等の、撮影行為は禁止となっています。

▲「CODE VEIN II」に登場する吸血鬼の3人が登場！“ヴァレンティン・ヴォーダ”を「スタンミじゃぱん（@sutanmiJPN）」さん、“ルゥ・マグメル” を「ましろ（@sirousa1211）」さん、“主人公” を「ぼたん（＠botanic_botan）」さんが扮している。ブースに訪れた「CODE VEIN II」飯塚プロデューサーと吉村ディレクターも記念撮影！

▲「CODE VEIN II」の世界観を楽しむことができる各種展示も公開中。さらに、ブース内で撮影した写真・動画をハッシュタグ「#CODEVEIN2」をつけて投稿すると、『オリジナル缶バッジ（全6種ランダム）』をプレゼント中！

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

※X（旧Twitter）に複数回投稿いただいた場合でも、ノベルティはお一人様1枚のみお渡しとなります。

▲共に冒険するバディでもある“ルゥ・マグメル”と一緒に撮影ができるフォトスポットが登場。

撮影データはその場でプリントして『オリジナルカード』をプレゼント＆『撮影データ』をお渡しいたします！

※カードは１グループあたり1枚限りです。撮影データは１グループ何人でもダウンロードいただけます。

※プリント可能枚数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

「ワンス・アポン・ア・塊魂」コーナー：リアル“塊”オブジェクトや王子たちがお出迎え！

▲「ワンス・アポン・ア・塊魂」の試遊体験では、カンタン操作とイツモノ操作を選択してプレイすることが可能。初めて本作に触れる方でも、直観操作で試遊を楽しむことができます！

▲「ワンス・アポン・ア・塊魂」試遊体験ノベルティは「王子のキラキラシール」がもらえます！

※お一人様1つ限りです。 ※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

▲リアル“塊”オブジェクト周辺では、「ワンス・アポン・ア・塊魂」に登場する、王子やメイツたちもブースに遊びにやってくる！

「東京ゲームショウ2025」 開催概要

■会期：

2025年9月25日（木）：ビジネスデイ 10:00～17:00

2025年9月26日（金）：ビジネスデイ 10:00～17:00

2025年9月27日（土）：一般公開日 9:30～17:00

2025年9月28日（日）：一般公開日 9:30～16:30

■会場：幕張メッセ 1～11ホール／国際会議場／イベントホール

■バンダイナムコエンターテインメント出展ブース位置

・バンダイナムコエンターテインメントブース：幕張メッセ ホール6

・ファミリーゲームパーク バンダイナムコエンターテインメントブース：幕張メッセ イベントホール

・バンダイナムコエンターテインメント アソビストア出張所：幕張メッセ ホール9

「東京ゲームショウ2025」オフィシャルサイト：https://tgs.cesa.or.jp/jp

※情報はインフォメーション配信日現在のものです。

※予告なくイベントの内容を変更またはイベントを中止・延期する場合があります。

※ノベルティ等は数に限りがあります。なくなり次第配布終了となります。

※イベント当日の混雑状況によりご案内に変更が生じる場合があります。その際は現地スタッフよりご案内をさせていただきます。

※イベント当日はメディア取材/撮影等によりカメラが入る関係で、お客様が映りこむ可能性がございます。予めご了承下さい。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※Google Play は Google LLC の商標です。

Little Nightmares(TM)III & (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.

(C)本郷あきよし・東映アニメーション (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

CODE VEIN(TM)II & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

Once Upon A KATAMARI(TM)＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.