テーマは『グランジストリート』オーディション番組「SEVEN COLORS」出身ガールズグループ『moxymill』がSPINNSとコラボ！結成以来初のアパレルコラボアイテム発売決定！

株式会社ヒューマンフォーラム

若者向けアパレル事業を中心に展開する、株式会社ヒューマンフォーラム(本社:京都市中京区 代表取締役会長:出路雅明)が運営する「SPINNS（スピンズ）」が株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ所属のガールズグループ【moxymill（モクシーマイル）】とのコラボレーションアイテムを発売いたします。さらに【moxymill（モクシーマイル）】を起用したイメージビジュアルの展開が決定いたしました。





コラボレーションのテーマは「グランジストリート」

ヴィンテージ感のある雰囲気に、現代のストリート要素を取り入れた今期トレンドスタイルである「グランジストリート」を表現しました。

ぜひ、このコラボでしか見ることができない、「moxymill」の結成以来初の

アパレルコラボアイテム・ビジュアルにご注目下さい。

----------------------------------

【コラボレーションアイテム】

スウェット：\7,920 tax in

ネクタイ＆缶バッジ2個セット：\3,850 tax in

『その他』

ランダム4カットフォト・ランダムアクリルキーホルダーも同時展開しております。

【ノベルティ】

SPINNS公式通販にて、コラボ商品を税込\6,000以上受注予約購入していただく毎に「ランダムトレーディングカード」1枚プレゼント。

--------------------------





■コラボレーションアイテム販売期間／販売店舗

・2025年10月11日(土) / SPINNS大宮ARCHE 店

・2025年10月26日(日) / SPINNS SHIBUYA 109店

※店舗商品は無くなり次第、一部商品のみ店舗受注販売を承ります。

2025年10月11日(土)12:00～2025年10月26日(日)23:59 / SPINNS公式通販受注販売

※公式通販受注販売商品および店舗受注販売商品のお届けは12月上旬以降を予定しております。

※対象商品の返品・返金対応は一切行いません。万一不良の場合は良品と交換させていただきます。

---------------------------------

■イベント詳細

▪イベント開催日時 / 場所

・2025年10月11日(土) / SPINNS大宮ARCHE 店 店内イベントスペース

・2025年10月26日(日) / SPINNS SHIBUYA 109店 8Fイベントスペース

▪イベント内容

・『ステッカーお渡し会』

コラボレーション商品税込\3,000購入ごとに「ステッカーお渡し会参加券」を1枚プレゼント

→メンバーが持つ抽選BOXから「ランダムステッカー」を1枚プレゼント

※3種類からいずれか1枚プレゼント

・『トレーディングカードお渡し会』

コラボレーション商品税込\6,000購入ごとに「トレーディングカードお渡し会参加券」を1枚プレゼント

→メンバーが持つ抽選BOXから「ランダムトレーディングカード」を1枚プレゼント

※SPINNS大宮ARCHE店、SPINNS SHIBUYA109店 それぞれ絵柄が異なります。

※各店舗6種類からいずれか1枚プレゼント

※『ステッカーお渡し会』『トレーディングカードお渡し会』は、先着順にお並びいただきます。

※『ステッカーお渡し会参加券』『トレーディングカードお渡し会参加券』合わせて、1会計につきお渡し可能な上限枚数は10枚までとさせていただきます。

※『ステッカーお渡し会参加券』『トレーディングカードお渡し会参加券』は、コラボレーション商品発売日より配布いたします。

※『ステッカーお渡し会参加券』『トレーディングカードお渡し会参加券』は、決められた枚数に達し次第配布終了となります。ご注意下さい。

※特典券は、お会計の合計金額内で、各イベント参加券からお客様ご自身でお選びいただく形となります。

下記画像内容を参考にお買い求め下さい。

▪タイムテーブル

・15:00～17:00：『ステッカーお渡し会』『トレーディングカードお渡し会』

※『ステッカーお渡し会』と『トレーディングカードお渡し会』は、同時開催となります。

---------------------------------

【注意事項】

※『ステッカーお渡し会』『トレーディングカードお渡し会』は、列が途切れ次第終了となります。

※『ステッカーお渡し会』『トレーディングカードお渡し会』は、準備が出来次第始めさせて頂きます。

※『ステッカーお渡し会』『トレーディングカードお渡し会』の列は当日アナウンス致します。

※前の部が伸びた場合、後の部はお時間変動する場合がございます。

※『ステッカーお渡し会参加券』『トレーディングカードお渡し会参加券』の紛失による発行はいたしません。ご了承ください。

※『ステッカーお渡し会参加券』『トレーディングカードお渡し会参加券』はイベントの際に回収いたします。

※同行者の方とのお並びはご遠慮ください。

※『ステッカーお渡し会参加券』『トレーディングカードお渡し会参加券』をお持ちでない方は、すみやかにご退場いただきますようご協力お願い致します。

※『ステッカーお渡し会参加券』『トレーディングカードお渡し会参加券』の譲渡・転売・複製は禁止させていただきます。またいかなる場合も再発行・再配布は致しません。

※『ステッカーお渡し会』『トレーディングカードお渡し会』での録音・録画は禁止とさせて頂きます。

※moxymillメンバーに触るなどの危険が伴う行為はご遠慮ください。そのような行為を発見した場合はイベントが中止となる場合がございます。

※お客様を誘導する際に、お客様の肩や腕などに触れて誘導する場合がございます。予めご了承ください。

※ファンレター、プレゼントはお受け取りできません。予めご了承ください。

moxymillへのファンレター・プレゼントに関して

https://moxymill.com/news/detail/207(https://moxymill.com/news/detail/207)

※体調不良・体温が37.5度以上のお客様にはイベント参加をお断りさせていただきます。

※イベント当日は係員の指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。

※係員の指示に従っていただけない場合にはイベントへの参加をお断りする場合がございます。

※飲酒をされているお客様の入場はお断りさせていただきます。

※会場内・外で発生した事故・盗難・器物破損等は主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。 貴重品は各自で管理してください。

※前日及び当日の会場周辺での座り込みや集会等は、 他のお客様の迷惑となりますので禁止させていただきます。

※メンバーが欠席や途中で不参加となった場合でも、イベントの振替開催はございません。また、返品等の対応もお引き受けできません。予めご了承いただいた上でイベントにご参加ください。

※都合により、 イベント内容の変更・中止となる場合がございます。 予めご了承ください。

※イベントが変更・中止の場合でも交通費・宿泊費などの補償はいたしません。

※商品のご返金はいたしかねます。 不良品は良品にお取替えさせていただきます。

※イベント会場は万全を期した上での運営をさせていただいておりますが、 不審者・不審物を見かけた際にはスタッフにお声かけください。

※イベント終了された方から速やかにご退場いただきますようご協力をお願い致します。運営側の判断によりスタッフがお客様の肩や腕に触れて誘導する場合がございますので、予めご了承下さい。

--------------------------

★コラボレーション期間限定コンテンツ



🔻有線放送

SPINNS全店舗(※一部店舗を除く)にて、SPINNSでしか聴くことができないmoxymillの有線放送をO.A.

放送期間：2025年10月11日(土)～10月26日(日)

※1時間に1回O.A.予定

🔻イメージビジュアル展開

イメージビジュアルでは、「BLACK or WHITE」というタイトルでスカートを使って、メンバーによって様々なテイストのスタイリングを提案しております。

ガーリーからギャル、ストリートなどCharmを意識したコーディネートに是非ご注目ください！

■イメージビジュアル展開店舗

SPINNS(スピンズ)全店 ※古着店舗、SEONGSU.を除く



■イメージビジュアル使用期間

2025年10月6日(月)～11月30日(日)

--------------------------

2024年10月期にTBSテレビにて放送され、10代・20代女性を中心に話題となった新感覚オーディション番組「SEVEN COLORS」の参加者より選ばれたメンバー によるガールズグループ。

2025年1月25日、武蔵野の森総合スポーツプラザでのデビューライブにてメンバー が発表され、同日デビュー。

SWEET・CUTE・POP・BEAUTY・COOL・SEXY・CRUSHの7つのCharm （魅力）が各メンバーに付与され、楽曲ごとにCharmとセンターが入れ替わるセンターチェンジ型オールジャンルのユニークなスタイルが特徴。

1月のデビューデジタルシングル「Living Free」(Charm：POP)のリリースを皮切りに、4月に「Knight Rising」(Charm：COOL)、6月に「めろめろねって メロメロね」(Charm：SWEET)、7月に「Higher」(Charm：CRUSH)を立て続けにリリースし、Charm制ならではの表現の幅が話題に。

HP

https://moxymill.com/(https://moxymill.com/)

X

https://x.com/moxy_Official_(https://x.com/moxy_Official_)

TikTok

https://www.tiktok.com/@moxymill_official(https://www.tiktok.com/@moxymill_official)

Instagram

https://www.instagram.com/moxymill_official/(https://www.instagram.com/moxymill_official/)

YouTube

https://www.youtube.com/@moxymill_Official(https://www.youtube.com/@moxymill_Official)

◼︎SPINNS(スピンズ)

「主張がスタイルをつくる」、「変われるってムテキ」をコンセプトに常に時代のトレンドに添いながらも自分たちの主張を大切にした「スタイル提案」と「変われる」をつくり続ける“スタイルマーケット”である。「NEW&VINTAGE STYLE MARKET」という言葉の通り、独自のスタイルを貫いたオリジナル商品に加え、新商品から中古商品までワールドワイドなセレクトによる幅広い商品を取り扱っています。その品揃えはファッションだけでなく、音楽、アート、など様々な”ユースカルチャー”をスピンズ風にミックスし「ライフスタイル」として提案し続ける。まさにファッション、音楽、アート、人などの様々なユースカルチャーがスピンする(渦巻く)お店である。

HP: https://www.spinns.com/(https://www.spinns.com/)

online store: https://www.spinns.jp/(https://www.spinns.jp/)

instagram: https://www.instagram.com/spinns_official(https://www.instagram.com/spinns_official)

TikTok: https://www.tiktok.com/@spinns_official(https://www.tiktok.com/@spinns_official)

■会社概要商 号：株式会社 ヒューマンフォーラム

代 表 者：代表取締役会長 出路 雅明

本 社：京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261番地

TEL：075-212-8991

設立：1997 年 1 月

資本金：10 百万円

URL：https://www.humanforum.co.jp/(https://www.humanforum.co.jp/)

---------------------------------------------------------------------------------------------

[お問い合わせ]

株式会社ヒューマンフォーラム

担当 : 小澤、田村

電話 : 03-6434-9720

メール : press@spinns.com