VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の３Dお披露目配信が決定！

株式会社アナログ

株式会社アナログ（本社：東京都千代田区）は、VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の「小日向千虎」と「ミラ・ルプス」の３Dお披露目配信が決定したことをお知らせいたします。

それぞれのお披露目配信ではミニライブ、３Dモデルのゲスト参加を予定しており、二人の配信の最後には重大告知も予定していますので、ぜひ配信にお越しください！

■配信予定

小日向千虎３Dお披露目配信

日時：10月4日(土)19時～

URL：https://www.youtube.com/live/YfktDrX3CxY?si=vcTX29S8lt1OWgyk

３Dモデルゲスト：勿忘みゆ様

https://x.com/wasurenamiyu

https://www.youtube.com/@MiyuWasurena

ミラ・ルプス３Dお披露目配信

日時：10月4日(土)20時～

URL：https://www.youtube.com/live/G1wts8FLND0?si=K5fU_pjtm3ZB043k

３Dモデルゲスト：あまねもも様

https://x.com/MomoAmane

https://www.youtube.com/c/AmaneMomo

■ハコネクト公式ユニット「code:wltora」紹介

ハコネクト３期生「小日向千虎」と「ミラ・ルプス」の二人による、

音楽活動を中心に活躍中のユニット！

クラウドファンディングにより３Dモデルの制作が決まり、

VTuber事務所ハコネクト初の３Dお披露目配信が決定！

■小日向千虎（こひなた ちこ）紹介

ビリビリがっう～！という挨拶が特徴で、

得意のお歌でみんなの充電をチャージすることができる虎の女の子。

自称スーパーウルトラグレートハイパーワンダフルアルティメットタイガー。

やんちゃでボーイッシュな印象があるが、実は繊細で優しい。

夢は世界中の人たちの充電を1000％にすること。

X：https://x.com/kohinatachiko

YouTube： https://www.youtube.com/@chikoch

■ミラ・ルプス紹介

田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。

狼修行のため学校に通うかたわらで、

人間のことをよく知るために配信を始めた。

ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。

X：https://x.com/MiraLupus

YouTube： https://www.youtube.com/@MiraVT

【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。

所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら

ハコネクト総合お問い合わせフォーム

https://haconect.com/contact/