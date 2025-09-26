VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の３Dお披露目配信が決定！
株式会社アナログ（本社：東京都千代田区）は、VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の「小日向千虎」と「ミラ・ルプス」の３Dお披露目配信が決定したことをお知らせいたします。
それぞれのお披露目配信ではミニライブ、３Dモデルのゲスト参加を予定しており、二人の配信の最後には重大告知も予定していますので、ぜひ配信にお越しください！
■配信予定
小日向千虎３Dお披露目配信
日時：10月4日(土)19時～
URL：https://www.youtube.com/live/YfktDrX3CxY?si=vcTX29S8lt1OWgyk
３Dモデルゲスト：勿忘みゆ様
https://x.com/wasurenamiyu
https://www.youtube.com/@MiyuWasurena
ミラ・ルプス３Dお披露目配信
日時：10月4日(土)20時～
URL：https://www.youtube.com/live/G1wts8FLND0?si=K5fU_pjtm3ZB043k
３Dモデルゲスト：あまねもも様
https://x.com/MomoAmane
https://www.youtube.com/c/AmaneMomo
■ハコネクト公式ユニット「code:wltora」紹介
ハコネクト３期生「小日向千虎」と「ミラ・ルプス」の二人による、
音楽活動を中心に活躍中のユニット！
クラウドファンディングにより３Dモデルの制作が決まり、
VTuber事務所ハコネクト初の３Dお披露目配信が決定！
■小日向千虎（こひなた ちこ）紹介
ビリビリがっう～！という挨拶が特徴で、
得意のお歌でみんなの充電をチャージすることができる虎の女の子。
自称スーパーウルトラグレートハイパーワンダフルアルティメットタイガー。
やんちゃでボーイッシュな印象があるが、実は繊細で優しい。
夢は世界中の人たちの充電を1000％にすること。
X：https://x.com/kohinatachiko
YouTube： https://www.youtube.com/@chikoch
■ミラ・ルプス紹介
田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。
狼修行のため学校に通うかたわらで、
人間のことをよく知るために配信を始めた。
ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。
X：https://x.com/MiraLupus
YouTube： https://www.youtube.com/@MiraVT
【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】
VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。
所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、
応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。
・公式サイト：https://haconect.com/
・公式Twitter：https://x.com/haconect
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect
ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。
自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。
▼企業情報
社名: 株式会社アナログ / analog inc.
本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内
設立日: 2021年4月1日
資本金: 900万円
▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら
ハコネクト総合お問い合わせフォーム
https://haconect.com/contact/