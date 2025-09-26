VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の３Dお披露目配信が決定！

株式会社アナログ


株式会社アナログ（本社：東京都千代田区）は、VTuber事務所「ハコネクト」の公式ユニット「code:wltora」の「小日向千虎」と「ミラ・ルプス」の３Dお披露目配信が決定したことをお知らせいたします。




それぞれのお披露目配信ではミニライブ、３Dモデルのゲスト参加を予定しており、二人の配信の最後には重大告知も予定していますので、ぜひ配信にお越しください！



■配信予定


小日向千虎３Dお披露目配信


日時：10月4日(土)19時～


URL：https://www.youtube.com/live/YfktDrX3CxY?si=vcTX29S8lt1OWgyk


３Dモデルゲスト：勿忘みゆ様


https://x.com/wasurenamiyu


https://www.youtube.com/@MiyuWasurena




ミラ・ルプス３Dお披露目配信


日時：10月4日(土)20時～


URL：https://www.youtube.com/live/G1wts8FLND0?si=K5fU_pjtm3ZB043k


３Dモデルゲスト：あまねもも様


https://x.com/MomoAmane


https://www.youtube.com/c/AmaneMomo



■ハコネクト公式ユニット「code:wltora」紹介


ハコネクト３期生「小日向千虎」と「ミラ・ルプス」の二人による、


音楽活動を中心に活躍中のユニット！


クラウドファンディングにより３Dモデルの制作が決まり、


VTuber事務所ハコネクト初の３Dお披露目配信が決定！




■小日向千虎（こひなた　ちこ）紹介




ビリビリがっう～！という挨拶が特徴で、


得意のお歌でみんなの充電をチャージすることができる虎の女の子。


自称スーパーウルトラグレートハイパーワンダフルアルティメットタイガー。


やんちゃでボーイッシュな印象があるが、実は繊細で優しい。


夢は世界中の人たちの充電を1000％にすること。


X：https://x.com/kohinatachiko


YouTube： https://www.youtube.com/@chikoch




■ミラ・ルプス紹介




田舎暮らしの都会を夢見る健気な狼。


狼修行のため学校に通うかたわらで、


人間のことをよく知るために配信を始めた。


ご飯を食べるときは、必ず急須に入れたあつあつのお茶を飲む。


X：https://x.com/MiraLupus


YouTube： https://www.youtube.com/@MiraVT



【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】


VTuber 事務所「ハコネクト」は2021 年 6 月より活動を開始したVTuber 事務所です。


所属 VTuber の目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、


応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。


・公式サイト：https://haconect.com/


・公式Twitter：https://x.com/haconect


・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect




ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。


自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。




▼企業情報


社名: 株式会社アナログ / analog inc.


本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内


設立日: 2021年4月1日


資本金: 900万円




▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら


ハコネクト総合お問い合わせフォーム


https://haconect.com/contact/