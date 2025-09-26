熊本大学 × Universite Bourgogne Europe 協定記念イベント熊大まちなかキャンパス「フランス バンド・デシネ展～芸術大国のマンガたち～」を開催します！

国立大学法人熊本大学


熊本大学はニューコ・ワン株式会社※との共同企画で、熊大まちなかキャンパス「フランス バンド・デシネ展～芸術大国のマンガたち～」を、下記のとおり開催します。


本企画展では、本学とUniversite Bourgogne Europe（以下ブルゴーニュ・ヨーロッパ大学）との連携協定を記念いたしまして、熊本大学文学部附属国際マンガ教育研究センター並びに人文社会科学研究部（文学系）及びブルゴーニュ・ヨーロッパ大学「テキストと文化のための研究センター」の研究内容をご紹介します。


フランスで「９番目の芸術」とも称されるフランス語圏のマンガ「バンド・デシネ」について、熊本大学とブルゴーニュ・ヨーロッパ大学が共同でパネルを制作しました。バンド・デシネの概要や日本との関わりについての解説や、フランスを代表するバンド・デシネ作家で世界的にも有名な「エティエンヌ・ダヴォドー」がバンド・デシネを通して世の中に与えた影響や功績をパネルで紹介します。エティエンヌ・ダヴォドーが描くバンド・デシネの独特な世界観をぜひ会場で味わってくだい。会場にはバンド・デシネの販売も予定しておりますので、ぜひお手にとってみてください。


さらに、１０月２５日（土）には『海外マンガ翻訳出版奮闘記』と題して、実際にバンド・デシネの翻訳もされている翻訳家の原正人先生をお呼びして、海外マンガの翻訳や出版の現場についてお話しいただきます。また、会場ではブルゴーニュワインの試飲会も予定しておりますのでお楽しみに。


※ニューコ・ワン株式会社は、熊本県内16店舗のTSUTAYAの運営をしている会社です。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　記



【開催期間】令和７年１０月２２日（水）～１０月２８日（火）


（申込不要・参加無料）


【時　　間】１０：００～１８：００


【場　　所】蔦屋書店熊本三年坂　地下１階イベントスペース


　　　　　（熊本市中央区安政町1-2）


【対　　象】一般の方（興味がある方はどなたでも）


【イベント】（要申込・参加無料）


日時：令和７年１０月２５日（土）１５：００～１６：３０


内容：・フランス語翻訳家　原 正人先生と熊本大学文学部附属国際マンガ


教育研究センター　池川 佳宏准教授との対談イベント『海外マンガ翻訳出版奮闘記』


　　　・ブルゴーニュワインの試飲



＜申込方法＞


チラシに記載のQRコードまたは以下のURLよりお申し込みください。お電話での申込も受け付けています。


https://forms.gle/hPnYmFaJMwFUjmUY9


※定員３０名（先着順）




※詳しくは別紙チラシまたは熊本大学ホームページをご覧ください。



【お問い合わせ】


総務課　広報戦略室


096-342-3269


sos-koho@jimu.kumamoto-u.ac.jp