2025年７月期　個人投資家向けIRセミナー書き起こし記事及び動画公開のお知らせ

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」で、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を創造する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、個人投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2025年９月13日に個人投資家向けIRセミナーに参加いたしました。当該セミナーの書き起こし記事と動画アーカイブが下記のリンク先にて公開されましたので、お知らせいたします。是非ご覧ください。

○説明会概要

開催日時：2025年９月13日（土）12:55～13:45

講演者：株式会社ランドネット 代表取締役 榮 章博

開催方法：オンライン配信

○URL及び概要（記事内に動画へのリンクもございます）

【記事URL】

https://finance.logmi.jp/articles/382645

【概要】

１．ビジネスモデル

２．2025年７月期業績

３．2026年7月期業績予想

４．長期ビジョン及び中期経営計画

５．質疑応答

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年

資本金：7億1,018万1,950円（2025年８月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、

リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp お問合せ先：経営企画課（03-3986-7263）