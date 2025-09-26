2025年７月期 個人投資家向けIRセミナー書き起こし記事及び動画公開のお知らせ
株式会社ランドネット
最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用した「ダイレクト不動産」で、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を創造する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下ランドネット）は、個人投資家の皆さまに対するIR活動の一環として、2025年９月13日に個人投資家向けIRセミナーに参加いたしました。当該セミナーの書き起こし記事と動画アーカイブが下記のリンク先にて公開されましたので、お知らせいたします。是非ご覧ください。
○説明会概要
開催日時：2025年９月13日（土）12:55～13:45
講演者：株式会社ランドネット 代表取締役 榮 章博
開催方法：オンライン配信
○URL及び概要（記事内に動画へのリンクもございます）
【記事URL】
https://finance.logmi.jp/articles/382645
【概要】
１．ビジネスモデル
２．2025年７月期業績
３．2026年7月期業績予想
４．長期ビジョン及び中期経営計画
５．質疑応答
【会社概要】
名称：株式会社ランドネット
代表者：代表取締役社長 榮 章博
本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階
設立：1999年
資本金：7億1,018万1,950円（2025年８月31日時点）
事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃
貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、
リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業
WEBサイト：https://landnet.co.jp お問合せ先：経営企画課（03-3986-7263）