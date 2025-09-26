【10月1日から11月3日まで】電車に乗ってどこまでも！「板橋」を巡って集めるスタンプラリーを開催

【概要】

東京都板橋区

板橋区は、鉄道４社局と共催で、令和７年10月1日(水)から令和7年11月3日(月・祝)までの期間に、区内7か所の「板橋」と名前に付く駅や日本で唯一、板橋区以外に「板橋」の名の駅がある箱根登山電車の「箱根板橋駅」等をめぐるスタンプラリーを実施します。

スタンプラリーの景品は、達成状況に応じて、4種類に分かれており、鉄道各社のオリジナルグッズや板橋区オリジナルグッズ等をご用意。

また、スタンプラリー設置場所の区内施設の一つである城北交通公園では、スタンプラリー開催期間中にあわせて、活躍中の鉄道おもちゃの特別展示等を実施します。

各駅・各施設にて、駅係員・区職員の手作りスタンプを集めながら、おとなから子どもまでお楽しみいただけるイベントとなっています。

スタンプラリー台紙イメージ１.スタンプラリー台紙イメージ２.

【開催期間】

令和７年10月1日(水)から令和7年11月3日(月・祝)まで

【スタンプ設置場所】

東武鉄道(３駅)：下板橋駅、中板橋駅、上板橋駅

ＪＲ東日本(3駅)：板橋駅、池袋駅(※)、巣鴨駅(※)

東京都交通局(３駅)：新板橋駅、板橋区役所前駅、板橋本町駅

小田急箱根(１駅)：箱根板橋駅

板橋区(３施設)：城北交通公園、植村冒険館、中央図書館

※池袋、巣鴨では、オリジナルスタンプの設置はなく、駅の常設スタンプのみ。

【スタンプラリー景品・配布場所】

【主催・共催】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/129038/table/228_1_3d43a1ba9ba14c0a6815f8152e03aedd.jpg?v=202509270856 ]

（鉄道事業者４社局＋板橋区）東武鉄道株式会社東武池袋駅管区、東日本旅客鉄道株式会社首都圏本部、東京都交通局巣鴨駅務管区、株式会社小田急箱根（箱根登山電車）、板橋区

城北交通公園展示イメージ１.(昨年実施の様子)城北交通公園展示イメージ２.(昨年実施の様子)オリジナルスタンプイメージ

イベント詳細について :https://www.city.itabashi.tokyo.jp/bousai/toshikeiakku/kotsu/1053821.html