【東京都町田市】『まちだの学童保育の就職フェア』を11月8日に開催します

町田市役所

市が主催する合同説明・個別相談会『まちだの学童保育の就職フェア』を、11月8日（土）に開催します。

今回で2回目となるこのイベントでは、学童保育クラブの仕事や運営法人の紹介に加え、運営法人による出展ブースでの個別相談会を行います。

また、学童保育クラブの施設見学会を同日開催し、参加者の皆様に学童の雰囲気を直接感じていただける機会を提供します。

市の学童保育クラブは、フルタイムだけでなく、短時間勤務やダブルワークなど多様な働き方を実現することができます。学生や子育てが一段落した世代など、幅広い年代を対象に参加者を募集します。

日時

2025年11月8日（土）午前10時～午後2時30分

【第１部】 合同説明会及び個別相談会

時間：午前10時～午後2時

場所：町田市庁舎2階（町田市森野2-2-22）

※ 事前予約は不要、入退場自由、オンライン参加もあり

※ 第1部、第2部どちらかだけの参加も可能です。

【第２部】 学童保育クラブ施設見学会

時間：午後2時～午後2時30分

場所：中央学童保育クラブ（町田市中町1-20-30）

※ 参加希望者は、午後1時40分までに市庁舎正面入口にお集まりください。

主催

町田市

共催

社会福祉法人景行会、社会福祉法人貴静会、特定非営利活動法人町田市 学童保育クラブの会、社会福祉法人町田市社会福祉協議会、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

協力

ハローワーク町田

町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

■町田市HP

https://www.city.machida.tokyo.jp/

■まちだ広報公式（X）

https://twitter.com/machida_cp

■まちだ子育てサイト

https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html

■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp

Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/

シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/