【埼玉県】環境学習などに関心のある企業・団体の方、ご注目！小学生も多く訪れる「環境科学国際センター展示館」にネーミングライツを導入します
埼玉県
埼玉県では、こどもから大人まで楽しみながら環境について学べる施設として、環境科学国際センター展示館（愛称：彩かんかん）を設置・運営しています。
このたび、環境学習の推進や施設の維持管理等に活用する新たな財源を確保するため、当施設にネーミングライツを導入し、愛称の命名権者（ネーミングライツパートナー）を公募します。
環境学習に関心のある企業・団体・教育機関の皆様などからの御応募をお待ちしています。
１ 対象施設
埼玉県環境科学国際センター展示館
所在地：埼玉県加須市上種足９１４
２ 応募資格
愛称の命名権者として県と契約締結を希望する法人その他の団体又はそれらにより構成されたグループ
３ 契約希望期間
令和８年１月１日から令和１３年３月３１日まで
４ 契約希望額
消費税及び地方消費税を除き、会計年度ごとに８００，０００円以上
５ 募集期間
令和７年９月２６日（金）から令和７年１１月７日（金）まで
募集の詳細については、以下のＵＲＬをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0501/cess-naming-rights.html