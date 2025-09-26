【埼玉県】「県立高等技術専門校・令和８年４月入校生」の募集開始―スキルを身につけ確かな未来をつかみ取ろう！―

埼玉県

県立高等技術専門校では、企業の即戦力となる人材を育成するため、機械制御、金属加工、木工工芸など１５の訓練科目を設けて職業訓練を実施しています。

１０月１日（水）から、２年コース・１年コースの令和８年４月入校生を募集します。スキルを身につけたい皆様のご応募をお待ちしております。

１ 県立高等技術専門校の特徴

・高い就職率。令和６年度修了生の就職率は９４.０％です。

・就職に役立つ資格取得を支援。多数の資格試験で全国平均を上回る合格率を誇ります。

・訓練期間は２年・１年・６か月の３つのコースがあります。

・１訓練科目５～３０人の少人数制。きめ細かい指導で、仕事に必要な知識や技能を習得できます。

２ 募集日程

３ 募集科目・訓練期間等

＊推薦選考は、令和７年度に高等学校を卒業見込みの方が対象です。

４ 費用

（１）入校試験手数料：２，２００円

（２）授業料：年額１１８,８００円

※ 授業料の減免や分納制度があります。教科書や作業服等は別途自己負担になります。

５ 選考試験

・ 推薦選考…作文試験及び面接試験

・ 一般選考…筆記試験（高等学校卒業程度の国語と数学）及び面接試験

６ 問合せ先

県産業人材育成課 総務・職業訓練推進担当

電話 048-830-4598（直通）

ホームページ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0811/kgs/