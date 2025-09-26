株式会社i4laboと株式会社アスク、両社の強みを融合した新たなパートナーシップをスタート

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区、以下「アスク」）と株式会社i4labo（本社：東京都渋谷区、以下「アイフォーラボ」）は、NVIDIA OmniverseのライブラリやAPIをアイフォーラボの革新的なデジタルツイン プラットフォームに統合し、デジタルツイン技術を中核とした先進的なパートナーシップを開始します。エッジデバイスとロボットオペレーティングシステム（ROS）を連携することで、現実世界と仮想空間の完全な同期を目指す先進的なパートナーシップをスタートします。

デジタルツイン導入の壁を越えて

デジタルツイン技術の現場導入には高度な専門知識が求められる一方で、ロボットオペレーティングシステム（ROS）の基礎理解すら浸透していない現状があります。これを踏まえ、アイフォーラボは、ROSの基礎教育からエッジデバイスの設計・実装、さらにNVIDIA Omniverseとの統合支援まで一貫した体制を構築し、現場へのデジタルツイン技術導入を強力にサポートします。

デジタルツインとシミュレーションのためのNVIDIA Omniverse

「NVIDIA Omniverse」は、産業のデジタル化やロボティクスなどのフィジカルAI向けのアプリケーションを構築するためのライブラリとAPIのプラットフォームです。今回のアスクとアイフォーラボの連携では、ROSで制御されたエッジデバイスの動作やフィジカルAIの挙動をNVIDIA Omniverse上でリアルタイム再現・シミュレーションし、新たな設計・検証・運用の効率化を実現します。

今後の展望

アスクは、今回のパートナーシップを契機に、製造業・物流・建設など様々な産業分野におけるデジタルツイン技術の社会実装を加速させていくとともに、エコシステム拡大および新たな価値創出を目指してパートナーシップの幅をさらに広げていく方針です。

今回のパートナーシップ開始にあたり、株式会社i4labo代表取締役（工学博士、東京工科大学名誉教授）田胡和哉様は「株式会社アスク様との協業で、フィジカルAIとNVIDIA Omniverseによる真のデジタルツイン社会実装に挑戦できることを大変うれしく思います。その最初のステップとして、デジタルツイン技術による次世代ロボットの産業応用に関して、ROS、NVIDIA OmniverseならびにNVIDIA Isaac Sim、フィジカルAI等の中核技術をきちんと理解していると同時に、その産業応用の企画を立てることができる人材の育成に取り組んでまいります。」と語っています。

また、株式会社アスク取締役営業本部長田川竜司は「株式会社i4labo様との連携で、日本の産業現場に本格的なデジタルツインを広げられることを大変うれしく思います。現場データのリアルタイム同期によって、顧客の効率化や価値創造をこれまで以上に支援していきます。」と述べています。

アスクとアイフォーラボは、最先端デジタルツイン時代の新たな標準と価値創造に向け、思いと技術をともに前進させてまいります。

＜株式会社i4labo 概要＞

ロボット技術のみならず、画像処理、インフラソフト等、産業のIT化促進のための必須技術分野の専門家であり、かつ、ビジネス経験を豊富に持つメンバからなる、ベンチャー企業です。ROS、NVIDIA Isaac Sim(TM)関連のオープンソース団体momoi.orgを主催し、関連エンジニアのネットワークを構築しています。産業IT人材育成、新技術活用企画立案支援、開発を通じて次世代の産業構築に寄与します。

URL： https://i4labo.jp/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

