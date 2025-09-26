【年に数回の大開運日】天が味方する″天一天上″―全商品がポイント10倍｜ハワイ発パワーストーンブランド・マルラニハワイ

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、年に数度の大開運日「天一天上（てんいちてんじょう）」に合わせ、オンラインショップの全商品がポイント10倍となるキャンペーンを開催いたします。期間は、9月27日(土)10:00から10月6日(月)23:59まで。

天一天上とは？

9月21日～10月6日は、年に数回しか訪れない吉祥期間「天一天上」。

新調・買い替え・スタート・お迎え--いずれも背中を押してくれるタイミングです。

この“運が乗る”期間に選んだお守りは、日々の流れを軽やかに整え、良縁や好機を引き寄せると伝えられています。

そこでマルラニハワイは、願いを形にする最良の“買い時”を、さらに後押し。

定番のブレスレットやネックレスはもちろん、オーダー商品、浄化チップ・クラスターなどの浄化アイテムまで全てポイント10倍。

吉日の追い風にのって、あなたの「いま」にふさわしい一品を迎えてください。

キャンペーン概要

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3121492(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3121492)

【期間】9月27日(土)10:00 ～ 10月6日(月)23:59

特典：全商品ポイント１０倍

通常100円ごとに1ポイントのところ、10ポイント進呈

例えば、お買い物10,000円で、1,000ポイント（1,000円相当）GET！

【対象商品】全750商品（※一部商品除く）

【条件】▶会員登録・ログイン済(https://malulani.info/?mode=f725) であること

※以下の商品については、ポイント付与の対象外となります。

・バースデーオーダー ペアブレスレット

・人と動物の通訳士『ANELA』コラボ

※ポイント取得には▸ 会員登録 とログインが必要となります。

※1ポイント1円として、次回からのお支払いにご利用いただけます。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

Floral Amulet Charm

https://malulani.info/?pid=188072777

幸福と魅力が咲き誇る、可憐なお守りチャーム。

恋愛成就、心の癒し、厄除け、子宝、幸運のお守りに。

Aphrodite Ribbon

https://malulani.info/?pid=181053939

可憐なリボンが魅力を引き出し、愛に溢れる毎日を招くブレスレット。

恋愛成就、心身の癒し、生命力向上、幸福な人生のお守りに。

Nocturne Wave

https://malulani.info/?pid=187334909

海や空を思わせる上品なブルーと、優しくしなやかな波動に包まれるブレスレット。

愛、コミュニケーション、表現力、心身の癒し、幸福のお守りに。

【WEB限定／アウトレット】Rutile Briller

https://malulani.info/?pid=187908775

内側から穏やかに光を放つ、エレガントなブレスレット。

金運、厄除け、良縁、健康、好転のお守りに。

Red Force

https://malulani.info/?pid=188100882

情熱と安定感を併せ持つ、エネルギッシュなブレスレット。

健康、金運、財運、仕事運、厄除けのお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。