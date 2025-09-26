背徳的な味わいが欲求を満たすポテトチップス！たっぷりのマヨネーズとニンニクを卵にのせて焼いたような『ポテトチップス にんにくマシマシマヨエッグ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信）は、背徳的な味わいが楽しめる『ポテトチップス にんにくマシマシマヨエッグ味』を2025年9月30日（火）より全国のファミリーマート店舗で数量限定発売します。※なくなり次第終了。

【開発経緯】

『ポテトチップス にんにくマシマシマヨエッグ味』は、「今日はガッツリと背徳的な味わいを楽しみたい」という欲求に応えるために開発したポテトチップスです。仕事帰りなどにコンビニエンスストアで炭酸飲料やお酒とあわせて購入いただくのにぴったりな商品です。特に濃い味が好きで新商品を試してみたい方に食べていただきたい商品です。

【商品特長】

●半熟の卵に、たっぷりのマヨネーズとニンニクをかけて焼いたような濃い味わいが食欲を刺激します。

●パッケージは、マヨエッグの画像を中央にレイアウトし、味わいをわかりやすく表現しました。半熟卵が垂れているような黄色と黒色の模様で、背徳感を演出しています。

【商品概要】

・商品名：ポテトチップス にんにくマシマシマヨエッグ味

・内容量：63g

・価格：オープン（想定価格税込み198円前後）

・発売日/販売エリア：2025年9月30日（火）/全国のファミリーマート店舗

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によってはお取扱いのない場合や、売り切れで販売終了の場合がございます。

