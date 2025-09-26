「Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！

　株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年9月26日（金）より、株式会社SANKYOの「Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌」アプリを配信いたします。




　大人気機種、「Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌」が777Realに登場！絶唱BATTLE勝利や、ロングフリーズ発生などで突入する上位AT「AXZラッシュ黄金」では純増約5.0枚！



　懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！


　いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！



【Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌　アプリ概要】


・配信開始日：2025年9月26日（金）


・価格：無料（アイテム課金制）


・配信サイト


　App Store


└https://itunes.apple.com/jp/app/id6752234974


　　※上記はスマートフォン専用のURLです。


　Google Play


└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0211







(C)Project シンフォギアＧＸ　(C)Project シンフォギアAXZ　(C)SANKYO





「777Real」とは



・URL：https://app.adjust.com/q346tad


※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト：https://www.777real.net/


・公式SNS：https://x.com/777Realofficial





「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。


アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。


この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど


様々な景品へ応募できます。




■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。