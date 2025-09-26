「Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌」が無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real」に登場！
株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2025年9月26日（金）より、株式会社SANKYOの「Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌」アプリを配信いたします。
大人気機種、「Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌」が777Realに登場！絶唱BATTLE勝利や、ロングフリーズ発生などで突入する上位AT「AXZラッシュ黄金」では純増約5.0枚！
懐かしい名機から最新機種まで、777Realなら無料で遊べる！
いつでも、どこでも、思う存分お楽しみください！
【Lパチスロ 戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 アプリ概要】
・配信開始日：2025年9月26日（金）
・価格：無料（アイテム課金制）
・配信サイト
App Store
└https://itunes.apple.com/jp/app/id6752234974
Google Play
└https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sammynet.next.ort.a0211
(C)Project シンフォギアＧＸ (C)Project シンフォギアAXZ (C)SANKYO
「777Real」とは
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
・公式サイト：https://www.777real.net/
・公式SNS：https://x.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど
様々な景品へ応募できます。
