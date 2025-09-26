大人気パチンコ機「e東京リベンジャーズ」スマートフォン向けアプリ事前登録開始！
株式会社サミーネットワークスは、サミー株式会社のパチンコ機「e東京リベンジャーズ」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。
そちらに先駆けて2025年9月26日（金）より、同アプリの事前登録を開始いたします。
完全無欠の絶対主役のパチンコ機「e東京リベンジャーズ」がスマートフォン向け有料アプリになって登場！
大人気アニメ「東京リベンジャーズ」の名シーンをモチーフにしたパチンコの演出を忠実に再現し、アニメ好きにもパチンコ好きにも楽しめるアプリになっています！
好みのカスタムやアプリならではのフラグを利用して、「e東京リベンジャーズ」を堪能しましょう！
■アプリ概要
・名称：e東京リベンジャーズ
・事前登録開始日：2025年9月26日（金）
・配信開始予定日：2025年10月7日（火）
・価格：3,480円（税込）
・事前登録はこちら
┗AppStore / Google Play： https://app.adjust.com/1s1kysqd(https://app.adjust.com/1s1kysqd)
(C)和久井健／講談社 (C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会 (C)Sammy
「777Real」とは
・URL：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト：https://www.777real.net/
・公式SNS：https://x.com/777Realofficial
「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。
アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。
この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど
様々な景品へ応募できます。
