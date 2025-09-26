大人気パチンコ機「e東京リベンジャーズ」スマートフォン向けアプリ事前登録開始！

株式会社サミーネットワークス

　株式会社サミーネットワークスは、サミー株式会社のパチンコ機「e東京リベンジャーズ」のスマートフォン向けアプリを販売いたします。


　そちらに先駆けて2025年9月26日（金）より、同アプリの事前登録を開始いたします。




　完全無欠の絶対主役のパチンコ機「e東京リベンジャーズ」がスマートフォン向け有料アプリになって登場！


　大人気アニメ「東京リベンジャーズ」の名シーンをモチーフにしたパチンコの演出を忠実に再現し、アニメ好きにもパチンコ好きにも楽しめるアプリになっています！


　好みのカスタムやアプリならではのフラグを利用して、「e東京リベンジャーズ」を堪能しましょう！


■アプリ概要


・名称：e東京リベンジャーズ


・事前登録開始日：2025年9月26日（金）


・配信開始予定日：2025年10月7日（火）


・価格：3,480円（税込）


・事前登録はこちら


┗AppStore / Google Play： https://app.adjust.com/1s1kysqd(https://app.adjust.com/1s1kysqd)









(C)和久井健／講談社　(C)和久井健・講談社／アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会　(C)Sammy




「777Real」とは



・URL：https://app.adjust.com/q346tad


※上記URLはスマートフォン専用のURLです。


・公式サイト：https://www.777real.net/


・公式SNS：https://x.com/777Realofficial





　「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。


　アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。


　この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど


　様々な景品へ応募できます。



■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。