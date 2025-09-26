星ひとみリモート個人鑑定を3名様にプレゼント!!　小学館コミックサイト「フラコミlike!」で、星ひとみ『ほしてん。～転生と闇オチ 星ひとみの天星術～』分冊版配信記念キャンペーン!!

株式会社小学館

超人気占い師の最新占い本ということで大きな話題を集めている、天星術占い師・星ひとみさんの最新刊『ほしてん。～転生と闇オチ 星ひとみの天星術～』（小学館・刊）。

4月からはテレビ東京系列『おはスタ』にて、本書からキャラクターが飛び出して『今日の「ほしてん。」占い』がスタートし、FRUITS ZIPPER の松本かれんと CUTIE STREET の桜庭遥花による新ユニット “PiKi” が歌うテーマソング「Tell Me Tell Me☆」も話題沸騰中です。

小学館の女性マンガ総合コミックサイト「フラコミlike!」では、9月27日(土) より、「ほしてん。～転生と闇オチ 星ひとみの天星術～」の分冊版を配信いたします。

内容は最新刊を天星ごとにわけた12の分冊版となっています。まずはご自分の、親しい方の、ご家族の天星の内容を知りたいという方にぴったりの配信となります。

この配信を記念して、普段個人鑑定をしない星ひとみさんのリモート個人鑑定を3名にプレゼントいたします。キャンペーン期間内に「フラコミlike!」で分冊版をお読みいただき、最終ページにある応募フォームにご記入するだけでエントリー完了です。

※「フラコミlike!」への無料会員登録、分冊版への課金が必要です。

【期間】

2025年 9月27日(土) ～ 10月31日(金)

キャンペーン特設ページ

https://flowercomics.jp/special/239(https://flowercomics.jp/special/239)

【フラコミlike!について】

フラコミlike!は小学館の女性向けマンガ総合配信サイトです。Sho-Comi、Cheese！、ベツコミ、プチコミック、flowersといった女性向け雑誌の現連載作品のほぼ全てを話単位配信しており、WEB上でどこよりも早く読むことが出来ます。

また、ここでしか読めないオリジナル作品も多数連載中です。

さらに、完結作も含めたお得な無料キャンペーンも常時実施中！ いつでもどこでも広告なしでマンガを楽しむことができます。

公式サイト

https://flowercomics.jp/

「フラコミlike!」公式Ｘアカウント #フラコミ（@flower_comics）

https://x.com/flower_comics

「フラコミlike!」公式instagram

https://www.instagram.com/flower_comics_ch/

【単行本のご案内】

12天星まるごと入った単行本はこちら！

ほしてん。

～転生と闇オチ 星ひとみの天星術～

星ひとみ・著

定価：1,540円

四六判144ページ

小学館・刊

https://www.shogakukan.co.jp/books/09311591