¡ÚµÜ¾ë¸©¤ÎÁí¹ç¿Ê³Ø½Î¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¡ÛÃæ3É¬¸«¡ª¡¡µÜ¾ë¸©¸øÎ©¹â¹»Æþ»îÉÑ½Ð¥Æー¥Þ¹¶Î¬¤Î2Æü´Ö¡¡½©´ü¹Ö½¬²ñ¡¡³«¹Ö¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥¹¥¿¥Ç¥£¥¨¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µµÃ«âÃ¹¨¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢µÜ¾ë¸©¤ÎÁí¹ç¿Ê³Ø½Î ¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦12Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖÃæ3½©´ü¹Ö½¬²ñ¡×¤ò³«¹Ö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¤Î½©´ü¹Ö½¬²ñ¤Ç¤Ï¡¢¶µ²Ê¤´¤È¤ËÊ¬Ìî¤ò¹Ê¤ê¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¶ì¼ê¤òÅ°Äì¹¶Î¬¤·¤Þ¤¹¡£
½¼¼Â¤·¤¿2Æü´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª¡¡
¤³¤ì¤«¤éÆþ½Î¤ò¤´¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¤ª»î¤·¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºß¤ÎÊÙ¶¯ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤ÊÊý¤ä
Æþ»î¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È´èÄ¥¤ê¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÃ»´ü½¸Ãæ¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹ñ¸ì¡Û
»ñÎÁ³èÍÑÌäÂê¡¦¸ÅÊ¸¤ò¹¶Î¬¡ª¡¡
Ê£¿ô¤Î»ñÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ò¤¯ÌäÂê¤È¸ÅÊ¸ÌäÂê¤ò½¸ÃæÅª¤Ë°·¤¤¡¢ÉÑ½Ð¤ÎÌäÂê·Á¼°¤«¤é¿··¹¸þÌäÂê¤ò²òÀâ¡¢»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿ô³Ø¡Û
2¼¡´Ø¿ô¤ò¹¶Î¬¡ª¡¡
Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Ç½¬¤¦Ã±¸µy=ax²¤ÎÌäÂê±é½¬¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¼±¤òÀ°Íý¤·¡¢Æþ»î¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤ÎÄì¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ò²ñ¡Û
¥Æー¥Þ»Ë¤ò¹¶Î¬¡ª¡¡
Ê¸²½»Ë¡¦·ÐºÑ»Ë¡¦Ë¡À©»Ë¤Ê¤É¡¢Æþ»î¤ÇÉÑ½Ð¤Î¥Æー¥Þ¤òÌÖÍå¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±Ñ¸ì¡Û
¸ì¶çÀ°½øÌäÂê¡¦Ä¹Ê¸ÆÉ²òÌäÂê¤ò¹¶Î¬¡ª¡¡
¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã±¸ì¤äÏ¢¸ì¡¢Ê¸Ë¡¤ÎÃÎ¼±¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢Ä¹Ê¸ÆÉ²ò¤ÎÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÍý²Ê¡Û
2Ç¯À¸ÆâÍÆ¤ÎÊªÍý¡¦ÃÏ³Ø¤Î·×»»ÌäÂê¤ò¹¶Î¬¡ª¡¡
¥ªー¥à¤ÎË¡Â§¤òÍøÍÑ¤·¤¿·×»»ÌäÂê¡¢¼¾ÅÙ¤Î·×»»ÌäÂê¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ú¹â¹»À¸¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¡Û¤òÆ±»þ³«ºÅ¡ª¡¡
¹â¹»¼õ¸³¤ÇÊÙ¶¯¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡¡
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ä¡¢¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¤¬¸Ø¤ë¹âÅùÉô¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á¤«¤é¡¢¹â¹»À¸³è¤ò¾å¼ê¤Ë¾è¤êÀÚ¤ëÈë·í¤ò¤â¤é¤µ¤ºÊ¹¤³¤¦¡ª¡¡
¢¡¼Â»Ü³µÍ×
Æü»þ¡¡10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10·î12Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～21:10
¢¨Í¼¿©µÙ·Æ»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Ú¿©¤ò¤´»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¡
ÂÐ¾Ý¡¡Ãæ³Ø3Ç¯À¸
²ñ¾ì¡¡¤¢¤¹¤Ê¤í³Ø±¡¡¡³Æ¶µ¼¼
ÈñÍÑ¡¡17,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.asunarogakuin.jp/56192
