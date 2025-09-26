「パークタワー柏の葉キャンパス」　2025年9月26日（金）より、第1期モデルルームオープン

三井不動産株式会社

三井不動産レジデンシャル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：嘉村徹）は「パークタワー柏の葉キャンパス（以下、「本物件」）」の第1期モデルルームを2025年9月26日（金）よりオープンいたしますので、お知らせいたします。

本物件は、「世界の未来像をつくる街」を目指す「柏の葉スマートシティ」（千葉県柏市）の中心エリアに位置し、つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス」駅徒歩1分の立地に誕生する地上43階建、総戸数629戸の大規模免震タワーマンションです。周辺建物と調和しながら、空へ伸びゆく上昇感を感じさせる建物デザインとなっており、エリア最高層（※１）にふさわしいランドマークレジデンスとなります。専有部は、多様なライフスタイルに対応できるよう、１R～４LDKまで多彩なプランをご用意しています。いずれも高い天井高・サッシ高を確保し、開放的で心地よい暮らしを送ることができます。2025年6月4日のホームページ開設以降、これまで4,800組を超えるお問い合わせをいただいております。また、第1期の販売開始は2025年11月下旬を予定しております。

今後も、三井不動産レジデンシャルの全住宅事業のブランドコンセプトである「Life-styling × 経年優化」のもと、多様化するライフスタイルに応える商品・サービスを提供するとともに、安全・安心で快適にくらせる街づくりを推進し、持続可能な社会の実現・SDGsへ貢献してまいります。

外観完成予想CG

１．「柏の葉キャンパス」駅徒歩１分、「ららぽーと柏の葉」まで徒歩2分と利便性高く自然豊かな好立地

本物件は、つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス」駅から徒歩１分と駅至近に位置しており、「北千住」駅まで約23分、「秋葉原」駅まで約34分と都内へのアクセスが優れています。「ららぽーと柏の葉」までは徒歩２分で、周辺には商業施設、ホテル、オフィス、病院に加え、45haの広大な敷地を有する柏の葉公園や、憩いの親水空間「柏の葉アクアテラス」も徒歩圏内にあり、便利な生活環境と豊かな自然が広がっています。また、常磐自動車道「柏IC」へ車で約3分、成田空港や羽田空港へのリムジンバスも利用可能であり、レジャーやビジネスシーンにも柔軟に対応できる交通利便性の高い立地です。

柏の葉公園ららぽーと柏の葉

２．幅広い世代・ライフスタイルに対応する充実の共用部

本物件は、多様化するライフスタイルにお応えするため、様々な共用空間をご用意しております。子どもを中心にまちと教育をつなぐ共創型コミュニティデザインラボ「まちの研究所」（※２）監修による、「3Cラウンジ（Curiosity（好奇心）・Creativity（創造性）・Collaboration（協調性）の頭文字をとって３C）」には、ネット遊具や探求スペースなどを設け、子どもの好奇心や探究心を育み、年齢を問わず遊びと学びをサポートします。また、多様化する働き方をリサーチし、未来のワークスタイルを実践・発信する「ワークスタイル研究所」と「ヨコク研究所」（※３）監修のもと、社長室のような個室ブースを備えたワークスペース「ワークスイート」を設置。さらに、40階の「スカイラウンジ」では、エリア最高層の眺望を楽しみながら、パーティや大人の憩いの場としての利用が可能です。そのほか、「ゲストルーム」「ランドリールーム」「フィットネスルーム」など、多彩な共用空間が豊かなライフシーンを創造します。

３Cラウンジ（ネット遊具）完成予想CGスカイラウンジ完成予想CGワークスイート完成予想CGゲストルーム完成予想CG

３．柏の葉スマートシティが推進する「新産業創造」「健康長寿」「環境共生」のまちづくりへの貢献

柏の葉キャンパス駅周辺は、つくばエクスプレス開業以降、三井不動産グループも携わる、公（千葉県・柏市）・民（住民・民間企業）・学（大学）の連携により、「新産業創造」「健康長寿」「環境共生」を3本柱として、大学や研究機関の集積、緑豊かな公園やホテル・商業施設を有するミクストユースのまちづくりが行われています。

本物件においても、柏の葉キャンパスに拠点を構える東大発スタートアップ「Yanekara」（※４）のEV充電器「YaneCube(R)」の住宅用駐車場初採用や、雨水を集めて地中に浸透させることで洪水や水害のリスクを軽減するバイオスウェルを施した外構計画など、まちづくりのテーマに沿った取り組みを行っております。

また、環境認証においては、「ZEH-M Oriented」を取得しています。

＜注釈＞

※１ 最高層＝本計画は柏市内で最も高い分譲マンション。※1995年1月～2025年4月、(有)MRC調べ

※２ TOP｜まちの研究所(https://machiken.jp/) （本社：東京都渋谷区、代表取締役：松本理寿輝）

※３ WORKSTYLE RESEARCH LAB.｜ワークスタイルケンキュウジョ(https://workstyle-research.com/). ヨコク研究所(https://yokoku.kokuyo.co.jp/)（住所：東京都港区、所長：山下正太郎）

※４ 株式会社Yanekara | 公式企業サイト(https://yanekara.jp/)（本社：千葉県柏市、代表取締役：松藤圭亮/吉岡大地）

■「パークタワー柏の葉キャンパス」物件概要

■位置図

■三井不動産グループのサステナビリティについて

三井不動産グループは、「共生・共存・共創により新たな価値を創出する、そのための挑戦を続ける」という「＆マーク」の理念に基づき、「社会的価値の創出」と「経済的価値の創出」を車の両輪ととらえ、社会的価値を創出することが経済的価値の創出につながり、その経済的価値によって更に大きな社会的価値の創出を実現したいと考えています。

2024年4月の新グループ経営理念策定時、「ＧＲＯＵＰ MATERIALITY（重点的に取り組む課題）」として、「１．産業競争力への貢献」、「２．環境との共生」、「３．健やか・活力」、「４．安全・安心」、「５．ダイバーシティ＆インクルージョン」、「６．コンプライアンス・ガバナンス」の６つを特定しました。これらのマテリアリティに本業を通じて取組み、サステナビリティに貢献していきます。

