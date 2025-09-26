モデルのベラ・ハディッドが、 コーチのアイコンバッグ ″Tabby（タビー）″ を着用

タペストリー・ジャパン合同会社

モデルのベラ・ハディッドが、パリ・ファッションウィークでコーチのアイコンバッグである "タビー ショルダー バッグ 26・ラブド レザー" を持つ姿がキャッチされました。

1970年代のアーカイブデザインを現代的に再解釈した、コーチのアイコンバッグ "Tabby（タビー）"。この秋に登場した "Loved Leather（ラブド レザー）" コレクションでは、職人の手で一つひとつ丁寧に加工されたレザーが、長年使い込んだような深みと陰影をまとい、豊かな表情を引き出します。

"Tabby（タビー）" は、 "Loved Leather（ラブド レザー）" の職人技によって、また新たな自分らしさを映し出す存在へと進化。使うほどに味わいが深まり、コーチならではのクラフトマンシップが際立つバッグです。

タビー ショルダー バッグ 26・ラブド レザー 99,000円（縦14cm x 横26cm x マチ7cm）

コーチについて ：コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。

