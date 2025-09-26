『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』で『モンスターハンターストーリーズ』シリーズとのコラボログインボーナスを配布！

株式会社カプコン

iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』は、本日2025年9月26日（金）より、Xbox版『モンスターハンター ストーリーズ』 『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』の発売決定と予約開始を記念して、コラボログインボーナスを配布いたします。

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

【公式サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

■『モンスターハンターストーリーズ』シリーズとのコラボログインボーナスを配布

2025年9月26日（金）より、Xbox版『モンスターハンター ストーリーズ』 『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』の発売決定と予約開始を記念して、コラボログインボーナスを配布いたします。

コラボログインボーナスでは、『モンスターハンター ストーリーズ』 『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』をテーマにした壁紙や、パズルをクリアするのに役立つブースターなどの豪華報酬が獲得できます。

『モンスターハンター ストーリーズ』壁紙イメージ『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』壁紙イメージ【コラボ特設サイト】

https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20250926_01.html

【配布期間】

『モンスターハンター ストーリーズ』ログインボーナス

2025年9月26日（金） 11:00～2025年10月6日（月）11:00

※2025年10月6日（月）11:00までに初回のログインをする必要があります。

※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。

『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』ログインボーナス

2025年10月6日（月） 11:00～2025年10月16日（木）11:00

※2025年10月16日（木）11:00までに初回のログインをする必要があります。

※コラボ壁紙を入手するには7日間ログインする必要があります。

■Xbox版『モンスターハンター ストーリーズ』 『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』の概要

モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、『モンスターハンター』の世界を冒険する「モンスターハンター」シリーズRPG第1弾『モンスターハンター ストーリーズ』と、第2弾の『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』が、2025年11月14日(金)よりXbox Oneに登場、2025年9月25日（木）からXbox Game Storeにて限定特典付きの予約が開始となっております。

2026年3月13日(金)に発売が決定したシリーズ最新作『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）を前に、はじまりの物語や、破滅の翼をめぐる壮大な物語をお楽しみいただけます。

■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要

【「モンスターハンターストーリーズ1・2」Xbox版発表トレーラー】[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=g2sVu1QpLCI ]【タイトル情報】[表: https://prtimes.jp/data/corp/13450/table/5305_1_251b95a651d6404c19cec427dd89ea0f.jpg?v=202509270756 ]

モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！

舞台はアイルーたちの不思議な世界。

島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！

アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=6s8kzEXWkRo ]

タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド

ジャンル：マッチ３パズル

対応機種：スマートフォン（iOS / Android）

配信日：好評配信中

アクセス方法:

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714

【Google play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle

プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）

公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/

公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles

著作権表記：

(C)CAPCOM

※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。