App Store／Google Play向け新作アプリゲーム 「キングダム 覇道」の事前登録者数が 皆様のおかげでなんと12万人を突破！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、10月1日（水）に配信するApp Store/Google Play向け新作スマートフォンアプリ「キングダム 覇道」にて、事前登録数が12万人を突破したことをお知らせいたします。12万人突破にともない、事前登録キャンペーンの報酬として、サービス開始時に大物登用（ガシャ）などに使える「無償覇道石」×400個と、音声付き「軍団戦スタンプ」を配布いたします。

※サービス開始時刻は未定です。

事前登録ガシャページはこちら！：https://kingdom-hadou-pre-gasha.bn-ent.net/

公式Xで最新情報を発信中！：https://x.com/kingdom_hadou

ゲーム内容紹介PVも公開中！：https://youtu.be/yv-r7xU1fG0

事前登録はこちらから！

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6737974657?mt=8

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.kingdomhadou

皆様のおかげで、「キングダム 覇道」の事前登録者数が12万人を突破！

事前登録者数12万人達成報酬として、ゲーム開始時に全ユーザーの皆様へ、大物登用（ガシャ）などに使える「無償覇道石」×400個と、プレイ中に味方を鼓舞することができる音声付き「軍団戦スタンプ」を配布いたします。

■事前登録キャンペーンの詳細はこちらから！

https://kingdom-hadou.bn-ent.net/information/?p=188

■達成状況

3万人：「無償覇道石」×600個 ⇒達成

5万人：「大物登用札」×2枚 ⇒達成

7万人：「無償覇道石」×400個＆「チャットスタンプ」 ⇒達成

10万人：「特別登用札・SSR」×1枚 ⇒達成

12万人：「無償覇道石」×400個＆「軍団戦スタンプ」 ⇒達成

【開催期間】開催中～2025年9月30日（火）23:59まで（予定）

※キャンペーンの内容や期間は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。※配布の詳しい日時は未定です。

事前登録者数12万人突破にともない、事前登録キャンペーンの追加報酬が決定！

■事前登録者数15万人達成時の追加報酬が決定！

事前登録者数12万人達成にともない、事前登録者数15万人達成時の追加報酬が決定いたしました。

15万人達成で、大物登用（ガシャ）につかえる「大物登用札」×8枚をゲーム開始時に全ユーザーの皆様へプレゼント！！キャンペーン終了まであとわずか…！皆様のご登録を最後までお待ちしております…！

配信日決定を記念して、「えらべるPay(R)」ほか、豪華プレゼントが合計1000名様に当たる

SNSキャンペーンを開催中！

■配信日決定記念！SOW EXPERIENCE「乗馬体験ギフト」や「アソビュー！ギフト ととのうギフト」が当たる!?プレゼントキャンペーンを開催！

「キングダム 覇道」の配信日決定を記念して、公式X（@kingdom_hadou）にて、プレゼントキャンペーンを開催中！条件を達成いただいた方から抽選で1000名様に、最大1万円分の「えらべるPay(R)」のほか、SOW EXPERIENCE「乗馬体験ギフト」や「アソビュー！ギフト ととのうギフト」などが当たる！

さらに、一度抽選に参加した後でも、専用サイトから事前登録を完了すると再び当選のチャンスが！

Wチャンスとして、「えらべるPay(R)」最大1万円分が追加で300名様に当たる！ぜひご参加ください！

▼条件の詳細は公式Xをチェック！

https://x.com/kingdom_hadou

【開催期間】開催中～2025年10月1日（水）11:59まで（予定）

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。※キャンペーンの内容や期間は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

終了間近！リリース直後に全48種の武将の中から最大3体獲得できる「事前登録ガシャ」が開催中！

■「事前登録ガシャ」でリリース直後にお気に入り武将が手に入る！

「事前登録ガシャ」は毎日10連ガシャを1回回せるほか、特定のページでXに投稿することで、さらに

10連ガシャを1回追加！ガシャから排出された武将からお気に入りの武将を登録すると、リリース直後にSSR、SR、Rの各レアリティのお気に入り武将（友好度）を1体ずつ獲得できる！

このチャンスをお見逃しなく！

事前登録ガシャはこちらから！▼

https://kingdom-hadou-pre-gasha.bn-ent.net/

【開催期間】開催中～2025年9月29日（月）11:59まで（予定）

【報酬受け取り期間】2025年10月1日（水）～2025年11月30日（日）23:59まで（予定）

※キャンペーンの内容や期間は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

「キングダム 覇道」の魅力がつまったゲーム内容紹介PVが公開中！

「キングダム 覇道」の魅力がぎゅぎゅっと詰まったゲーム内容紹介PVを

公開！ぜひご覧ください！

視聴はこちらから！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yv-r7xU1fG0 ]

※PVに使われている映像はすべて開発中のものです。

血沸き肉躍る『キングダム』の世界で、目指すは「天下の大将軍」

「キングダム 覇道」は、バンダイナムコエンターテインメントがコーエーテクモゲームスと共に開発中の戦略シミュレーションゲームです。

プレイヤーは1人の将軍となり、アニメに登場する個性豊かな武将たちを活かして戦場を攻略していきます。同じ軍団で共に戦うプレイヤーたちと連携しながら進軍し、軍団の拡大を目指しましょう！

◆『キングダム』の世界の広大な戦場が3Dマップで表現◆

※画面は開発中のものです。

◆戦いの鍵となる「地の利」を活かした戦略◆

※画面は開発中のものです。

◆最大30人vs30人の「攻城戦」では井闌車も登場◆

※画面は開発中のものです。

製品概容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51316/table/1879_1_4572a976e2b0d055650f7388e6812939.jpg?v=202509270756 ]

※情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

