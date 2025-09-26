ノーコードWeb制作プラットフォーム「Studio」エンタープライズパートナーにルートが認定

株式会社ルート

「Design Doing for More～デザインの実践を個から組織・事業へ～」をビジョンとする株式会社ルート（本社：東京都港区、代表取締役：西村 和則、以下root）は、2025年9月25日付でStudio株式会社（代表取締役CEO：石井 穣）が提供するノーコードWeb制作プラットフォームStudioのエンタープライズパートナーに認定されましたことをお知らせいたします。

Studioエンタープライズパートナー認定の背景

「Design Doing for More～デザインの実践を個から組織・事業へ～」をビジョンとし、事業と組織を共に成長させるデザインパートナーとして、数多くの新規事業の組成から成長過程を伴走し事業の成長とその作り手であるプロダクト組織の立ち上げをデザイン面からサポートしてきました。

コミュニケーションデザイン制作領域では、大型サイトの構築からマーケティング戦略の設計～実行、さらにStudio導入による運用の内製化支援まで一気通貫で共創しています。

この度、Studioの大規模Webサイト制作を対象とした法人向け「Enterpriseプラン」の趣旨に合致する体制・実績が評価され、エンタープライズパートナーとして認定されました。これを機に両社の連携を強化し、企業のWebサイト制作・運用業務の内製化支援をいっそう加速させます。

StudioエンタープライズパートナープログラムとEnterpriseプランについて

Studioの「エンタープライズパートナー」は、Studioとパートナー企業がノーコードWeb制作プラットフォームStudioの活用を通じて、取引先企業の大規模なWebサイトにおけるスピーディかつデザイン性の高い開発・運用を実現し、マーケティング活動を加速させることを目的とした認定パートナープログラムです。大手企業への導入実績が豊富なWeb制作会社が参画しています。

参考：Studio Enterpriseプランページ（https://studio.design/ja/lp/enterprise）

Studio COO 吉岡氏とルート CEO 西村の対談インタビュー記事を公開

Studioエンタープライズパートナー認定にあたり、Studio株式会社COO 吉岡 泰之氏と、root代表 西村 和則の対談インタビュー記事を公開します。

「ノーコード×共創支援」でエンタープライズの内製化を加速--Studio×root連携の可能性

記事URL：https://ic-root.com/blog/studio-enterprise-partner-01/

ルートのStudio制作事例

NIKKEI OFFICE PASS

NIKKEI OFFICE PASS｜日本経済新聞

https://officepass.nikkei.com/

デジタル認証バッジCredly

デジタル認証バッジCredly｜日本経済新聞

https://digitalbadge.nikkei.com/

PeopleAgent

PeopleAgent｜PeopleX

https://peopleagent.jp/

Release (レリーズ)

Release (レリーズ)｜GOGEN

https://release.estate/

Release Connect (レリーズコネクト)

Release Connect (レリーズコネクト)｜GOGEN

https://release.estate/connect

株式会社ルート概要

rootでは、事業と組織を共に成長させるデザインパートナーとして、これまでの数多くの事業成長を支援した実績から、ご相談いただくサービスの事業フェーズに応じた課題をデザイン支援によって解消していきます。

支援内容はデザイン制作に留まらず、事業上の戦略的な課題や組織の拡大に伴う課題など複合的な要因を解消し、持続的な事業成長と顧客への本質的な価値提供を行える組織体制を共に構築していきます。

設立：2012年11月

代表者：代表取締役 西村 和則

所在地：東京都港区虎ノ門3-1-1 虎ノ門三丁目ビルディング 2F Quest 虎ノ門

コーポレートサイト：https://ic-root.com/

お問い合わせ：https://ic-root.com/contact/

■採用のご案内

◆採用サイト：

https://careers.ic-root.com/

◆募集中のポジション：

https://herp.careers/v1/rootinc