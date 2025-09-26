株式会社ブックサプライ

株式会社ブックサプライ（本社：大阪府吹田市、代表取締役：藪田真吾）は、働き方の多様化が進むなか、キャリア形成や副業の実践に役立つ書籍を対象とした「迷ったら読むべき！転職・副業に役立つ！ビジネス書ランキングTOP10」を発表しました。

転職や副業を検討する際、自己分析や戦略的な思考法、最新のスキル習得、そして心の持ち方を学べる書籍は、行動の大きな支えとなります。本ランキングでは、実用的なノウハウから長年読み継がれてきた名著まで、多角的な視点で厳選しました。

課題解決の本質を示す思考法、キャリアの羅針盤となる指南書、AI時代に対応する新たな働き方の提案など――。選出された10冊は、未来を見据えるすべてのビジネスパーソンにとって、確かな指針となることでしょう。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97404/table/122_1_3a921b9eb475cd6e958aae9185009e62.jpg?v=202509270725 ]

「迷ったら読むべき！」転職・副業に役立つ！ビジネス書ランキングTOP10

1位 イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」

転職や副業で成果を出したいなら、まず「イシュー」を見極めること。「イシューからはじめよ」は、多くの人が陥りがちな「犬の道」から抜け出し、知的生産性を劇的に向上させるための思考法を教えてくれます。本書は、脳科学と戦略コンサルティング、そしてデータサイエンスを融合した独自の視点から、その答えを提示。AI時代を生き抜くための、まさに必読のバイブルです。

■おすすめポイント

・問題設定の重要性がわかる

・あらゆる分野に応用可能

・AI時代にこそ価値が増す

2位 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え

「他者の期待を満たすために生きてはいけない」――この言葉は、多くの人の心を掴みました。転職や副業を考える時、「失敗したらどうしよう」「周囲に反対されたら」と不安に駆られることはありませんか？本書はそんなあなたの悩みに、哲学者と青年の対話形式で答えを導き出します。キャリアチェンジという大きな決断に悩む今だからこそ、読むべき一冊です。

■おすすめポイント

・対話形式で読みやすい

・自己肯定感を高める

・「いま、ここ」に集中する思考法

3位 このまま今の会社にいていいのか？と一度でも思ったら読む 転職の思考法

「本当にやりたい仕事がわからない」「自分の市場価値は？」と悩むあなたへ。この本は、転職を成功させるための具体的な「思考法」を、ストーリー形式で分かりやすく解説。情報に溺れることなく、あなたにとって本当に納得のいくキャリアを自力で選び取れるようになります。新しい働き方を模索するすべての人に読んでほしい、人生の羅針盤となる一冊です。

■おすすめポイント

・転職のタイミングを見極められる

・市場価値を客観的に見つめられる

・ストーリー形式で読みやすい

4位 2ヶ月で月30万円を実現する 超初心者でも稼げるAI活用法

「新しい副業を始めたいけれど、スキルがない…」。そんな悩みを解決するのが、このAI活用法です。この本は、AIを全く知らない超初心者でも、画像・文章・動画生成をAIに任せて収益化する具体的な方法を解説。専門スキルがなくても、AIを使って新しい収入源を築き、次世代の働き方を実現したい人にぴったりの一冊です。

■おすすめポイント

・超初心者でも安心の丁寧な解説

・具体的なアウトプットを通して稼ぐ方法を紹介

・再現性の高い成功事例

5位 人生の経営戦略――自分の人生を自分で考えて生きるための戦略コンセプト20

仕事や人生に行き詰まりを感じていませんか？本書は、経営戦略のコンセプトを人生に応用し、自分のキャリアを主体的にデザインする方法を教えてくれます。「人生」を長期プロジェクトと捉え、転職や副業を成功させるための戦略的な思考法を身につけることができるでしょう。漠然とした不安を解消し、納得のいく生き方を見つけたい人に響く一冊です。

■おすすめポイント

・自己分析の新たな視点

・40代以降のキャリアにも役立つ

・著者厳選の書籍リストが掲載

今回ご紹介した「転職・副業に役立つ！ビジネス書ランキングTOP10」には、キャリア形成の指針となる知見から、新しい働き方を実現するための実践的なノウハウまで、幅広い内容が収録されています。

読者の皆さまが本ランキングを通じて、自身のキャリアや副業における課題解決やスキル向上の一助となる書籍に出会えることを願っております。

引き続きブックサプライでは、皆さまに楽しんでいただける企画や情報を紹介してまいります。

次の挑戦への扉を開く本。

TOP5に続く人気作品はこちら :https://booksupply.biz/column/bh2w4hro0/

新しい知識との出会いは、次のキャリアを切り拓く大きな一歩につながります。

