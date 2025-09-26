ＮＣネットワーク、【切削工具・工作機械特集】エントリー企業を募集　10月下旬から製造業向け情報メディア「EMIDAS magazine WEB」で公開

株式会社NCネットワーク

製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」を運営する 株式会社ＮＣネットワーク(本社：東京都台東区、代表取締役社長：内原 康雄)は、このたび、EMIDAS magazine WEB上で行う【切削工具・工作機械特集】へのエントリー(https://nc-net-pr.net/magazine-vol5/)を本日から募集開始しました。

2024年に続き、第二回となる【切削工具・工作機械特集】は10月下旬から製造業向け情報メディア「EMIDAS magazine WEB」で記事や情報を公開し、エントリー企業の技術・製品情報を広く発信すると共に、新たな顧客開拓の機会を創出します。

本特集では、革新的な工作機械や工具・付帯設備にフォーカスします。先端分野に向けた加工技術の進展、装置の狭小化、ロボット自動化、AI活用、環境負荷軽減など、多彩な分野の最新トレンドをご紹介します。

EMIDAS magazineは、2024年4月より「EMIDAS magazine WEB」をインターネット上に公開し、製造業の課題解決とものづくりにおけるイノベーションを起こす事を目的に、更に広く情報発信を行っております。

またWEB化に伴い、エミダスサービスとのビジネスマッチング機能の連携が強化され、より多くの方の目に触れる事ができ、掲載企業のビジネスマッチングの機会を創出しています。

今後も、ものづくり、製造現場のイノベーションに繋がる技術・製品にフォーカスし、業界の活性化に役立ちたいと思っています。

【媒体概要】

媒体名：EMIDAS magazine WEB(https://emidas-magazine.nc-net.com/)

特集 第二回切削工具・工作機械特集(https://nc-net-pr.net/magazine-vol5/)

掲載 無料

第一回切削工具・工作機械特集掲載企業：西部電機株式会社、株式会社ソディック、DMG森精機株式会社、日進工具株式会社、ニデックオーケーケー株式会社、株式会社長谷川機械製作所、株式会社三井ハイテック、三菱電機株式会社、安田工業株式会社、碌々スマートテクノロジー株式会社

第一回特集 https://emidas-magazine.nc-net.com/pickup/4936/

＜NCネットワーク 概要＞

会社名 ： 株式会社ＮＣネットワーク

所在地 ： 東京都台東区東上野1-14-5 ユーエムビル８階

代表者 ： 代表取締役社長 内原 康雄

資本金 ： 100,000,000円

事業内容： 製造業ビジネスマッチングプラットフォーム「エミダス」の運営、及び、試作開発パートナー・調達先検索「エミダスソーシングサービス」の提供、海外展開支援・ビジネスマッチング等

URL ： https://corporate.nc-net.com/