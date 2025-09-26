宿泊管理システム（PMS）、自動チェックアウト機などをご紹介！『観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO 2025』に出展 【株式会社ネットシスジャパン】

株式会社ネットシスジャパン

ホテル向けITソリューションを開発・提供している、株式会社ネットシスジャパン（代表取締役:徳正 賢／本社:東京都中央区）は、2025年10月8日（水）～9日（木）にアクセスサッポロで開催される『観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO 2025』（以下、同展示会）に出展します。

同展示会は北海道エリアにおける宿泊・観光・外食業界向けの専門展示会であり、宿泊業界の最新動向や課題解決に直結する製品・サービスが一堂に集まります。弊社は人手不足対策、業務効率化、顧客体験向上に貢献する各種ITソリューションを出展いたします。

ブースでは、宿泊施設様の売上や予約管理を効率化するクラウド型の宿泊管理システム（PMS）、フロントスタッフの負担を軽減する自動チェックアウト機、宿泊者がスマートフォンで館内案内や混雑状況を確認できるスマホ館内館外案内などをご紹介いたします。

専門スタッフが常駐し、製品の導入効果や活用方法について詳しくご案内しますので、ご来場の際はぜひ当社ブースにお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

また、ホテルや旅館の業務効率化や顧客満足度の向上に興味のある方は、当社はお気軽にご相談・お問い合わせください。

▶ お問い合わせはこちら(https://www.netsysjapan.co.jp/)

展示会概要『観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO 2025』

・名称：『観光・ホテル・外食産業展 HOKKAIDO 2025』

・日程：2025年10月8日（水）～9日（木）10:00～16:00

・会場：アクセスサッポロ（〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

・弊社ブース番号：153

・公式サイト：https://tourismhotel.jma.or.jp/hkd/index.php

・入場料：無料（事前登録制）

・事前登録はこちらから

出展製品一部ご紹介（自動チェックアウト機、ホテル管理システムPMSなど）

自動チェックアウト機

自動チェックアウト機は「チェックアウトの混雑を解消したい」、「自動チェックイン機を導入したいが費用や設置スペースが難しい」といった宿泊施設様からの声を受け開発しました。

チェックアウト時のフロント混雑を解消する新サービスで、約50cmに収まるスリム設計※2。電源とWi-Fiのみで利用可能なため、宿泊施設様に大きな負担なく導入いただけます。

※2 寸法：高さ495mm・幅200mm・奥行240mm

宿泊管理システム（PMS）「Core Cast」は、宿泊施設様の予約・売上管理を効率化するクラウド型システムです。ホテルや旅館の多様なリクエストに応えるべく400以上のメニューを備え、用途に応じて最適な設定でご利用いただけます。

さらに、宿泊者データの分析により経営判断やサービス改善をサポート。導入後は専門知識を持つスタッフが24時間体制で対応する安心のサポートを提供しています。

スマホ館内館外案内

スマホ館内館外案内「Core Guide」は、宿泊者様がスマートフォンで館内案内やWi-Fi情報、チェックアウト時間を確認できるサービスです。QRコードを読み込むだけで利用可能。

館内情報をスマホに集約することで問い合わせ削減やペーパーレス化を実現し、業務効率化と利益率向上に貢献。さらに、館内に設置したセンサーと連動してレストラン・浴場・ランドリーの混雑状況を表示します。

直近ではAIチャットボットも実装し、利便性を向上。他社サービスとの連携拡張も予定しており、常に進化を続けるソリューションです。

株式会社ネットシスジャパンについて

株式会社ネットシスジャパンは、「人手不足で悩む宿泊業界の業務効率化。新規でホテルや旅館経営に挑戦したい企業や個人をソリューションでトータルサポート」をコンセプトにシステム開発を行っている企業です。

コロナ禍が明け国内旅行が活発化、インバウンド需要の効果と相まって急成長を続けている旅行業界。政府は2030年に年間6,000万人の海外旅行者誘致を目標に掲げており、ホテルや旅館の運営に乗り出す企業や個人も増加傾向にあります。

当社は、事業者に向けて1社で総合的なソリューションを提供しております。例えば宿泊施設の予約登録やチェックイン・チェックアウトを統合管理できる「宿泊管理システム（PMS）」、宿泊客が客室や室内のテレビ、館内に設置されているポップからをスマートフォンで読み込み浴場やレストランの混雑状況、コインランドリーの利用状況が閲覧可能となる「スマホ館内館外案内」といったシステムを提供しております。

今後も宿泊施設の事業運営にチャレンジする企業、個人を支援すべくサービス開発に邁進してまいります。

ホテルや旅館の業務効率化や顧客満足度の向上をご検討中の事業者さま、まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

▶ (https://www.netsysjapan.co.jp/)お問い合わせはこちら(https://www.netsysjapan.co.jp/)

株式会社ネットシスジャパン プロフィール

弊社サービス一覧

所在地 ：〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6ツカキビル5F(東京本社)

〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目７番地20号(新潟本店)

設立 ：2004年4月19日

代表者 ：代表取締役社長 徳正 賢

URL ：https://www.netsysjapan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネットシスジャパン 広報課

メールアドレス：info@netsysjapan.co.jp