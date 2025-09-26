不登校の少年が出会ったのは美しくも残酷なバレエの舞台――コミック『氷の鱗』、くらげバンチで連載開始！

株式会社新潮社

株式会社新潮社は、2025年9月26日(金)よりWeb漫画サイト「くらげバンチ」にて『氷の鱗』の連載を開始いたします。

北海道を舞台に男子クラシックバレエの世界を描いた漫画『氷の鱗』。

主人公・真央は、幼い頃から他人と上手くコミュニケーションが取れず、そのせいで不登校となり

家の中で絵を描く日々を送っていました。

ある日、彼は実家の飲食店の手伝いで札幌のバレエスタジオに足を運びます。

そこで目にしたのは「国内屈指のプロバレエダンサー」の踊り――。

その瞬間から、彼の人生は大きく動き出していきます。

原作・岩井勇樹、作画・Jiccoが描き出す、美しくも残酷なバレエの世界をぜひご堪能ください。

作品紹介

【タイトル】氷の鱗（こおりのうろこ）

【著者名】原作・岩井勇樹 作画・Jicco

空気が読めず他人と上手く関係を築けない、主人公「真央」。 不登校になった真央は、家に引きこもり絵を描くことに日々を費やしていた。そんな中、彼は実家の飲食店の手伝いで札幌のバレエスタジオに足を運ぶこととなる。 そこで目にしたのは「国内屈指のプロバレエダンサー」の踊りで――…

"残酷であるほど、命は美しい"

残酷であり、そして輝くバレエの世界へ彼の心はいざなわれていく。

第1話試し読みはこちらから：https://kuragebunch.com/episode/2551460909629677657