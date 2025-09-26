【開催レポート】8月29日（金）に「工務店AI活用基礎セミナー」をオンラインにて実施

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

「リアル」にこだわった学びの機会を提供している一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、会員企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、2021年から、リアルやオンライン、コラボなど様々な形での勉強会や現地視察会などを開催。2025年には「顧客心理をつかむ営業手法～住宅会社の「必ず売れる仕組み」作りと「売れる営業センスをスキル」に変える方法～」、「覚悟の持ち方～経営にも通じる覚悟の持ち方～」、「毎月1～2棟受注地域密着安定受注実践会」、「工務店WEB集客課題解決セミナー」、「二代目経営者塾」、「免震保証付き基礎工法セミナー」、「住宅ローン金利上昇対策セミナー」と様々なテーマや切り口で知見やノウハウをアップデートする機会を提供してきました。

8月29日（金）には、「工務店AI活用基礎セミナー」をオンラインにて開催し、55名の方にご参加いただきました。

■AIチャットを活用した業務の効率化の実例やすぐに使えるテンプレートを紹介！

今回は、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平手 智行）のカスタマーエンジニアである岩成祐樹氏が、生成AIの基本的な性能や強みといった概要や、生成AIの性能を実際の業務にうまく落とし込むポイント、生成AI導入によって今後必要となるスキルなどを解説しつつ、「メールを基に業務日誌を作成する」といった具体的なシチュエーションを基に、デモンストレーションを行いました。

後半には、岩成氏が参加者から寄せられた質問に回答。「出来上がったものが、“プロの目から見るとＡＩくさい”と言われる」といった相談に対し、具体的にアドバイスを行いました。

参加者からは「専門的でまさに望んでいたとおりの内容でした。ありがとうございます。」や「AIについて、基本的な情報から実践の内容まで知れて良かったです。」といった声が寄せられました。

■グーグル・クラウド・ジャパン合同会社

グーグルが提供するクラウドサービスを提供するグーグル・クラウドの日本法人として2015年に設立。AIを活用したアプリ開発やデータ基盤の構築、システムインフラの最適化などを通じて、企業活動の効率化や革新的なサービス開発を支援している。

企業公式ウェブサイト：https://cloud.google.com/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net