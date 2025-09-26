2025年9月17日(水)・18日(木)「リフォーム産業フェア」に出展いたしました！

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）は会員企業が350社を突破いたしました。

初日から多くのお客様にご来場いただけたことも

あり、JGBAブースには会員企業の皆さまをはじめ、

終始お立ち寄りいただき、にぎわいを見せました。

8月のJAPAN BUILD OSAKA-建築・土木・不動産の

先端技術展」につづきまして、JGBAの活動をさらに

幅広く知っていただく、大変有意義な機会となりました。

また2日目の9月18日(木)には、JGBA役員と加盟企業によるトークセッションを開催しました。

「リフォーム激戦時代に何をする？地域有力事業者の最新戦略を完全公開」をテーマに登壇者の皆様のリアルなお話をお聞かせいただき、大変盛り上がったトークセッションなりました。

また当日は午前中にも関わらず立ち見の方もいらっしゃるほどの大盛況となりました。

リフォーム産業新聞社に確認したところ、セミナー参加人数は立ち見の人含め155名の方だったとのことです。

また司会進行役にはJGBA田島が務めさせていただき、更により多くのお客様へJGBAの取り組みについて知っていただくことができ、大変実のりある2日間となりました。

改めましてご来場いただきました皆様、誠にありがとうございました！！

来月も大阪で開催する「"住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西」に出展いたしますので、

是非お立ち寄りください。

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。

セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。

そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

工務店、ビルダー、リフォーム会社、住宅関連会社などの企業により2021年１月に発足。住宅業界を盛り上げるべく、実際の経験に基づいた会員限定での動画コンテンツ公開や住宅会社向けセミナー、勉強会・視察会・交流会・ゴルフコンペなどのイベントを開催している。“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net