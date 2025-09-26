【開催レポート】９月８日（月）に「リフォーム事業で売上3億・5億・10億『9年で売上・従業員5倍！』平松建工成長の秘密！」を実施

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

「リアル」にこだわった学びの機会を提供している一般社団法人日本優良ビルダー普及協会（事務局：東京都港区、代表理事：田島亮、以下「JGBA」）では、会員企業の更なる情報共有と交流機会創出のため、2021年から、リアルやオンライン、コラボなど様々な形での勉強会や現地視察会などを開催。2025年には「顧客心理をつかむ営業手法～住宅会社の「必ず売れる仕組み」作りと「売れる営業センスをスキル」に変える方法～」、「覚悟の持ち方～経営にも通じる覚悟の持ち方～」、「毎月1～2棟受注地域密着安定受注実践会」、「工務店WEB集客課題解決セミナー」、「二代目経営者塾」、「免震保証付き基礎工法セミナー」、「住宅ローン金利上昇対策セミナー」、「工務店AI活用基礎セミナー」と様々なテーマや切り口で知見やノウハウをアップデートする機会を提供してきました。

9月8日（月）には、「リフォーム事業で売上3億・5億・10億 『9年で売上・従業員5倍！』 平松建工成長の秘密！」をリアルとオンラインにて開催し、48名の方にご参加いただきました。

■リアル限定のトークセッションも！

第１部では、JGBA加盟企業である株式会社平松建工の平松利彦代表取締役が登壇。自らが経験した“売り上げの壁”をどのような戦略を立てて突破したか、そして現在はどのような新たな壁に挑戦しているのか、そのためにクリアすべき課題は何かといった、自らの経営方針や戦略を昨年実現した愛知県内最大級の体験型ショールームの開設や、マーケット部門やバックオフィス部門の開設といった社内の機構改革などの直近の取り組みの狙いと共に、平松社長ならではの明解な切り口で解説。

更に、社内の情報共有にゲーム性を取り入れたコミュニケーションツールの導入や数字の可視化といった自社の取り組み事例などを紹介し、参加者から寄せられた複数の質問にも具体的な回答で対応しました。

第２部では、JGBA協会幹部を交えたトークセッションを開催。株式会社オリバー代表取締役の小川博司役員、株式会社匠工房代表取締役会長の関孝治役員、リアンコーポレーション代表取締役の五嶋伸一副会長が登壇。

JGBA幹部は自らの失敗談なども交えつつ、訪問販売営業でナンバー１を経験した平松社長自身のキャリアや、10年間で30人以上を採用し離職者が２人にとどまるといった離職率の低さ、JGBAで得たネットワークや知見の活かし方などに着目。経営トップならではの観点で切り込みつつ、人材の育成や生かし方、ブランディングによる“社長自らの顔出し”、事業の多角化、今後の事業エリアの開拓など、多岐にわたるトークを展開。平松社長の本音や、客観的な分析に基づく強みなどに迫りました。

更にリアル限定での第３部トークセッションに突入。ディープな忌憚のない“本音”が飛び交う、貴重な機会となりました。

参加者からは「事業を成功している秘訣も垣間見れたのでとても参考になりました。マーケティングマネジメント戦略がすごいです。」や「自社の戦略的なお話を忌憚なく講演いただき参考になりました。」といった声が寄せられました。

■株式会社平松建工

1971年に塗装業者として創業し、時代の流れと共に、下請けから元請け、塗装業から総合リフォーム業へと変遷を遂げ、昨年３代目として現社長が就任。「三方喜し」を経営理念に、“愛知県の奥様を笑顔にする会社” をビジョンに掲げ、愛知県・知多半島で６事業９ブランドを展開している。2023 年リフォーム売上ランキング愛知県8 位（リフォーム産業新聞調べ）。社長就任１年目の昨年、過去最高となるグループ売上高13.7億円を計上した。

企業公式ウェブサイト：https://www.wing-home.jp/

■株式会社オリバー

2002年に設立。富山県を拠点にブランドミッション「LEAD A BEST LIFE」に基づき、リフォーム、外装リフォーム、新築・不動産、飲食などの事業を展開。特に住宅の外装リフォームを得意とし、2014年に外装リフォーム専門VC「GAISO（ガイソー）」を立ち上げた。現在、「GAISO」加盟店舗は109店舗に上るなど、全国規模で展開している。

企業公式ウェブサイト：https://www.oliver-reform.jp/

■株式会社匠工房

2003年に創業以来、滋賀県を中心に11の拠点を構え、リフォーム事業を始め、不動産、新築などの事業を手掛け、年間でリフォーム施工約2700件、売上高40億円超の実績を上げている。「その家族が幸せになれるように」という企業理念のもと、顧客・協力事業者・社員とそれぞれの家族の幸せの実現や、業界の新しい価値と常識の創出を目指している。

企業公式ウェブサイト：https://www.takumikobo.ne.jp/(https://www.takumikobo.ne.jp/)

■株式会社リアンコーポレーション

2005年に住宅リフォーム、増改築専門店として創業。現在では、栃木県で新築戸建て、総合リフォーム・リノベーション、不動産、介護施設運営、相続支援など、顧客のライフサイクルに寄り添う事業を展開している。「おもてなし」を強みとし、顧客に「感動」を提供する独自の仕組みを構築。既に施工実績は、県内で１万3000件を超える。

企業公式ウェブサイト：https://lien-co.jp/

■10月9 日（木）『工務店アフター課題解決セミナー』を開催！！

JGBAでは、様々な切り口をテーマとした勉強会を積極的に開催しています。

10月9日（木）には、住宅業界に特化したアフター専門の実績豊富な4社にご登壇いただき、工務店のアフター対策について、各社の取り組み事例をもとにトークセッションを行います。アフター対策を強化したいと考えている方、また課題を抱えている方はぜひご参加ください！

株式会社創建 企業HP：https://www.k-skn.com/

日本ビルダー支援機構株式会社 企業HP：https://www.j-b-s.jp/

一般社団法人住宅支援機構 企業HP：https://www.jtsk.org/

株式会社サニープラス 企業HP：https://sunnyplus.co.jp/

イベントページ：https://jgba.net/event/2025-10-9-jgba-seminar/

JGBA 年間イベントスケジュール

JGBAは年間を通してイベントを開催しております！

セミナーもリフォーム会社向け、地域密着の工務店向け、集客・施工・管理・アフター・採用等と多岐にわたります。セミナー以外にも視察会は会員企業・未会員企業からも大人気イベントとなっています。そのほかにもゴルフコンペや地方交流会など多数のイベントを開催中です。

■年間イベントカレンダー：https://jgba.net/schedule/

一般社団法人日本優良ビルダー普及協会《JGBA》について

地域の工務店、ビルダー、住宅設備関係の企業が集まり、共に切磋琢磨し合い、住宅業界を盛り上げるべく発足。会員企業の発展が住宅業界の発展に繋がると捉え、様々な勉強会・視察会を開催。

“リアル”にこだわった情報発信やノウハウ共有のための多角的な活動を展開しており、未会員にも情報を一部公開している。

【会社概要】

社名：一般社団法人日本優良ビルダー普及協会

本社所在地：東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル4F

代表理事：田島 亮

設立： 令和3年1月20日

HP：https://jgba.net/



＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

TEL：03-6277-6079

MAIL：info@jgba.net